الأبيض الأولمبي يستكمل تحضيرات «غرب آسيا»

المصدر: (القاهرة - البيان)

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يواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاماً سلسلة تدريباته اليومية في معسكره الحالي المقام بالقاهرة، استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يستضيفها الاتحاد العراقي لكرة القدم في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري.

وقال جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي، إن معسكر القاهرة يأتي استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي بدأه المنتخب منذ فترة استعداداً للبطولات المقبلة منها بطولة غرب آسيا والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في الصين سبتمبر المقبل، حيث سيواجه الأبيض منتخبات الصين والهند والمالديف.

وأوضح بوهندي أن مجموعة منتخبنا في بطولة غرب آسيا تعد قوية جداً، خصوصاً في ظل وجود صاحب الأرض المنتخب العراقي الذي سيحظى بدعم جماهيري كبير، وكذلك منتخب الأردن، مشيراً إلى أن منتخبنا سيكون جاهزاً للبطولة .

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