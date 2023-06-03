نجوم دورينا.. إجازة سعيدة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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بعد 10 أشهر من بذل الجهد دون توقف في ملاعب كرة القدم، دخل لاعبو أندية دوري المحترفين فترة الراحة، التي أعقبت نهاية مشوار الموسم، وهي الفترة التي ينتظرها اللاعبون بصبر وشوق، لتغيير الأجواء، وقضاء إجازة سعيدة، بعيداً عن ضغوط كرة القدم، قبل البدء مرة أخرى في تحضيرات الموسم الجديد.

وتباينت قرارات نجوم دورينا ما بين البقاء في الدولة وسط الأهل والأصدقاء، والسفر، خصوصاً أن فترة الراحة تتزامن مع بدايات فصل الصيف.

وذلك حسب متابعات «البيان»، التي استفسرت أيضاً من عدد من اللاعبين عن برنامج الإجازة الصيفية، وهنالك من رفض الكشف عن برنامجه أو الظهور الإعلامي، بينما استغل اللاعبون الأجانب فرصة الراحة، للعودة إلى الديار، ومقابلة الأهل، والاستمتاع بالإجازة.

واختار يوسف جابر لاعب شباب الأهلي السفر ، لفترة تمتد إلى أسبوعين، متوجهاً إلى لندن، التي يقضي بها الجزء الأكبر من عطلته.

كما فضل خالد السناني حارس مرمى الوصل السفر أيضاً ، وأخذ فترة من الراحة بعد تألقه في موسمه الأول مع «الإمبراطور»، فيما فضل فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس الوجود مع الأسرة، ووضع برنامجاً متنوعاً، على أن يسافر لاحقاً لقضاء عدة أيام.

أما محمد الحمادي مهاجم بني ياس الشاب فإنه لم يحسم بشكل نهائي برنامج فترة الراحة، وفضل مبدئياً أن يكون بين الأهل والأصدقاء، وأبان مهاجم بني ياس أنه يضع احتمال السفر، خلال الفترة المقبلة.

برامج متنوعة

واختار عدد من لاعبي العميد النصراوي السفر مثل محمد فوزي، الذي توجه إلى القاهرة، ومنها تنوعت برامجه في عدد من المدن، التي التقط بها صوراً تذكارية، بينما فضل زميله يعقوب البلوشي التوجه إلى لندن.

أما فابيو ليما صانع ألعاب ونجم الوصل فحزم حقائبه مباشرة، بعد نهاية مباريات الموسم، واختار السفر إلى البرازيل، ونشر ليما فيديو على حسابه الخاص بـ«إنستغرام» مع أصدقائه وأهله في برنامج ترفيهي، اشتمل على اللعب بالألعاب النارية، ليؤكد أنه مستمتع بعطلته الصيفية.

أما البرازيلي كايو لوكاس مهاجم الشارقة فقد غادر إلى بلاده سعيداً بالبطولات التي حصدها، وكان آخرها الفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل أيام، ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقضي فيه إجازة عائلية مع تدريبات السباحة.

فيما استغل عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة فترة الراحة على النحو الأمثل بالسفر إلى تايلاند، التي تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة لدى الكثير من اللاعبين، للابتعاد عن أجواء الكرة والتهيئة النفسية قبل بدء فترة التحضيرات، والموسم الجديد.

عطلة أسرية

بينما فضل زايد الحمادي حارس مرمى الوحدة، الذي شارك أخيراً مع «البطائح» بنظام الإعارة، ونجح معه في تحقيق إنجاز البقاء، قضاء عطلته مع أسرته،وتحديداً في سويسرا، التي يمضي فيها أياماً رائعة، يرتاح فيها من جهد الموسم الطويل، الذي قدم خلاله مستوى متميزاً.

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