«الفجيرة» يمدد عقد الحوسني ويدعم الفريق

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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قررت إدارة نادي الفجيرة تجديد عقد المدرب الوطني «الشاب» محمد الحوسني، للموسم الكروي المقبل 2023 - 2024، ويأتي تجديد عقد المدرب الحوسني في إطار الاستقرار الفني الذي ينشده النادي.

وذلك بالإبقاء على الأجهزة الفنية والإدارية للفريق، إلى جانب تجديد عقود اللاعبين المميزين من المواطنين والمحترفين الأجانب، وتدعيم صفوف الفريق بأبرز العناصر، وتصعيد اللاعبين المبرزين من فرق المراحل السنية لقائمة الفريق الأول.

على صعيد آخر، انضم حارس ذئاب الفجيرة اللاعب حمد المقبالي لقائمة المنتخب الأولمبي الذي يقيم معسكره الخارجي في استعداداً لبطولة غرب آسيا الرابعة تحت 23 عاماً، التي تقرر قيامها في العراق من الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري.

الجدير بالذكر أن الفجيرة أنهى الموسم الكروي الأخير في المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

وأشاد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، بالاهتمام الكبير الذي يجده النادي من قبل الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، مشيراً إلى أن رئيس النادي يهتم بجميع فرق وألعاب النادي، الذي سيكون له شأن كبير في المستقبل في مختلف الألعاب.

نقطة تحول وتحدث اليماحي عن تنظيم الإمارة للعديد من الأحداث والبطولات الرياضية العالمية والقارية والعربية في السنوات الأخيرة، مما شكل نقطة تحول في تجربة الإمارة في استقبال أبطال العالم والمنتخبات الوطنية وحسن تنظيم الفعاليات الرياضية.

مشيراً إلى أهم هذه البطولات وهي: نهائيات كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً وبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو وبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة العالم للملاكمة وبطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو وبطولة العالم لحل المسائل الشطرنجية ومونديال العالم للشطرنج.

والبطولة الدولية لتنس السيدات وبطولتا كأس العالم والجائزة الكبرى للسباحة بالمياه المفتوحة وبطولة العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى.

وبطولة العالم لصيد الأسماك وبطولة العالم للزوارق فورمولا 2 وبطولة العالم للزوارق السريعة الإكس كات وكأس العالم لمارثون السباحة وغيرها من البطولات الآسيوية والمحلية، وقبل أيام استضافت كأس العالم لمبارزة السيدات بقاعة مجمع زايد الرياضي، الذي بات يمثل الوجهة المفضلة للاتحادات الرياضية داخل وخارج الدولة.

وذلك لما يتمتع به المجمع من إمكانات لوجستية وصالة على قدر عالٍ من التميز تستطيع أن تستقطب أي بطولة مهما كان حجمها.

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