دياغو فارياس علامة فارقة في «الهواة»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يزال البرازيلي دياغو فارياس نجم الصقور وهداف دوري الأولى يواصل رحلة التألق في دوري الهواة تحديداً، وبات اللاعب الذي لا يتحدث إلا بلغة الأهداف علامة فارقة، بعد احتكاره صدارة الهدافين لثلاثة مواسم متتالية.

ولعب دياغو لفريقين فقط هما الإمارات «الصقور» ودبا الفجيرة «النواخذة» الذي تعاقد معه لأول مرة موسم 2017 - 2018 للعب في دوري المحترفين وبعد ذلك بدأت رحلة الشتاء والصيف بالنسبة اللاعب ما بين دبا الفجيرة والإمارات في رأس الخيمة، حيث بات اللاعب يقضي موسماً مع الصقور ويقوده للصعود ويتوج معه بلقب هداف المسابقة ويفعل ذات الشيء نفسه في الموسم الذي يليه مع النواخذة، حيث تكرر هذا المشهد في ثلاثة مواسم متتالية بعد أن تمكن دياغو من قيادة الصقور ليبلغ مع فريقه مصاف دوري الكبار وينال جائزة الهداف في العام نفسه ليعود إلى قلعة النواخذة في الموسم الماضي 2021 - 2022 ويسجل له أهدافاً حاسمه جعلت النواخذة ينهي المسابقة في المركز الأول للدوري، ويتوج دياغو أيضاً هدافاً للمسابقة ومع انطلاقة الموسم الأخير المنتهي قبل أيام عاد من جديد لرأس الخيمة ليحرز لفريق الصقور 24 هدفاً في دوري الأولى ويقوده إلى حجز البطاقة الثانية المؤهلة لدوري المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز