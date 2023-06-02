10 أندية تستعد للتعاقد مع مدربين جدد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ضمن مدرب واحد من بين 14 مدرباً بدوري أدنوك للمحترفين استمراره بشكل مؤكد مع فريقه في الموسم المقبل وهو الإيراني فرهاد مجيدي، بعد أن قام اتحاد كلباء بتجديد التعاقد معه لموسم إضافي منذ أبريل الماضي، في الوقت الذي يكتنف فيه الغموض مستقبل الروماني أولاريو كوزمين مع الشارقة، وعبدالعزيز العنبري مع خورفكان، ومحمد الجالبوت العائد إلى دوري المحترفين مع الإمارات.

ومقابل عدم حسم هذه الأندية الثلاثة مستقبل مدربيها حتى الآن فإن 10 أندية تستعد لدخول الموسم المقبل بأجهزة فنية جديدة وهي ظاهرة نادرة في دورينا، حيث تعودنا أن يشمل التغيير بين موسم وآخر عدداً أقل من الأندية بنسبة تتراوح بين 40 و70 % بينما النسبة الحالية للموسم الجديد وصلت إلى %71.4 وهي مرشحة للزيادة استناداً على مواقف مدربي الشارقة وخورفكان والإمارات.

قائمة

وتضم قائمة الأندية العشرة التي ستدخل الموسم المقبل بأجهزة فنية جديدة، العين الذي أعلن عن تعاقده مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر خلفاً للأوكراني سيرجي ريبروف، والبطائح الذي كشف عن تعيين المدرب الروماني ميريل رادوي لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد، وبني ياس الذي ودع أول من أمس مدربه الروماني دانيل ايسايلا، فيما بدأ عجمان البحث عن بديل لمدربه السابق الصربي غوران توفيدزيتش، وحتا عن بديل للمدرب عبدالله مسفر الذي اعتذر عن عدم مواصلة تدريب الفريق، والنصر الذي ودع بدوره الأسبوع الماضي مدربه الكرواتي غوران توميتش، ويدخل كذلك شباب الأهلي بمدرب جديد خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي رحل لتدريب الريان القطري، وأيضاً الجزيرة ببديل عن الهولندي مارسيل كايزر، ويستعد الوصل والوحدة للإعلان عن بديل لمدربيهما السابقين الأرجنتيني خوان بيتزي والإسباني مانويل خيمينيز الذي خلفه بشكل مؤقت الهولندي أرنو بويتنويغ.

استمرار

في الموسم المنتهي 2022 - 2023 حافظت 5 أندية على مدربيها من الموسم الذي سبقه، وهي نادي عجمان الذي اختار الاستمرار مع المدرب الصربي غوران توفيدزيتش، والشارقة مع مدربه الروماني أولاريو كوزمين، وبني ياس مع الروماني دانيل ايسايلا، والجزيرة مع الهولندي مارسيل كايزر، والعين مع الأوكراني سيرجي ريبروف، فيما دخلت 9 أندية موسم 2022 - 2023 بطواقم فنية جديدة وهي، الظفرة الذي قاده الصربي نيبوشا فسوفينتش، والوصل بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي، واتحاد كلباء بقيادة الإيراني فرهاد مجيدي، فيما اختار النصر المدرب الألماني ثورستن فينك، والوحدة البرتغالي كارلوس كارفالهال، وقاد عبدالعزيز العنبري خورفكان، والبرتغالي ليوناردو جارديم شباب الأهلي، والصربي زوران بوبو فيتش دبا الفجيرة، والبرازيلي كايو زاناردي نادي البطائح.

تغيير محدود

وفي موسم 2021 - 2022 دخلت 4 أندية فقط بمدربين جدد هم، المغربي طارق السكتيوي (الإمارات)، الصربي غوران توفيدزيتش الذي عوض أيمن الرمادي في عجمان، البرازيلي روجيرو ميكالي في الظفرة، وسيرجي ريبروف في العين، في المقابل حافظت 10 أندية على مدربيها من الموسم السابق وهم، عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، البرازيلي أودير هيلمان (الوصل)، الروماني دانييل أيسايلا (بني ياس)، الأوروجوياني خورخي دا سيلفا (كلباء)، الهولندي مارسيل كايزر (الجزيرة)، الأرجنتيني رامون دياز (النصر)، الهولندي تين كات (الوحدة)، البرازيلي كايو زاناردي (خورفكان)، التونسي فتحي العبيدي (العروبة)، مهدي علي (شباب الأهلي).

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