ذياب بن زايد يعيد تشكيل مجلسي إدارة نادي الوحدة وشركة الكرة

المصدر: (أبوظبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي، برئاسة علي سعيد المزروعي، ويضم التشكيل الجديد في عضويته كلاً من: حمد علي الضبع الدرمكي نائباً للرئيس، وراشد الزعابي، خالد الهنائي العضو المنتدب، فارس مكتوم المزروعي، سعيد مبارك البلوشي، وعامر حسين الصيعري.

وأصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، برئاسة راشد الزعابي، وفارس مكتوم المزروعي نائباً للرئيس، وعضوية كل من عبد الله سالم الجنيبي، عبد الباسط محمد الحمادي، وسعيد مبارك البلوشي.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، ثقته في جميع أعضاء المجلس، متمنياً لهم السداد والتوفيق في تحقيق أهداف النادي والشركات التابعة له، ومحبي النادي وشركائه.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الوحدة تعيين رياض الذوادي مديراً رياضياً لشركة الكرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز