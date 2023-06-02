«سواريز السماوي» على رادار 3 أندية

المصدر: ( أبوظبي - محمد صادق)

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أبدت 3 من أندية دوري المحترفين اهتمامها بالتعاقد مع الأرجنتيني غاستون سواريز لاعب وسط بني ياس، الذي يتبقى موسم في عقده الحالي مع «السماوي»؛ إذ ينتهي في يونيو 2024، وذلك في ظل المستويات الجيدة التي قدمها مع الفريق.

وانضم سواريز إلى بني ياس في 2020 وبرز كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الأجانب بالفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية، ومدد النادي تعاقده معه، لمدة موسمين حتى 2024. وشارك سواريز مع بني ياس الموسم المنتهي في 24 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

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