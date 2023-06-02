أحمد بن محمد: إنجاز حتا يعكس جهود التطوير الشاملة

المصدر: دبي - البيان

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هنّأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أعضاء مجلس إدارة نادي حتا الرياضي واللاعبين والطاقم الفني والإداري لفريق كرة القدم، بمناسبة فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وعودته للمشاركة في النسخة المقبلة لدوري أدنوك للمحترفين.

إشادة

وأشاد سموه بجهود الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، ومجلس إدارته، والجهازين الإداري والفني، والمدرب الوطني واللاعبين، مشيراً سموه إلى أن الفوز يسهم في استكمال جهود التطوير في منطقة حتا على الصعيد الرياضي، أسوة ببقية أوجه التطور الشامل التي تشهدها حتا، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، والتي تشمل مشاريع تطويرية متعددة، ضمن مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.

مباركة

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «زرت مقر نادي حتا الرياضي، وباركنا للفريق واللاعبين والطاقم الفني والإداري، الفوز بلقب أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، والصعود لدوري أدنوك للمحترفين، ونشيد بجهود الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، على هذا الإنجاز الذي يعكس جهود التطوير الشاملة لخدمة حتا وأهلها وشبابها».

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مقر نادي حتا الرياضي، حيث أعرب سموه عن خالص أمنياته لجميع اللاعبين، والطاقمين الفني والإداري للفريق بكل التوفيق، والوصول إلى المزيد من منصات التتويج.

تقدير

من جانبه، أعرب علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، وباسم أعضاء الفريق، عن بالغ سعادتهم بزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعميق الشكر والتقدير لدعم وتشجيع سموه لأعضاء الفريق، الذين أكدوا حرصهم على مواصلة السعي نحو مستويات أرفع من التميز الرياضي بروح الفريق الواحد، وبما يرقى للمستوى المأمول للنادي من أعلى مراتب الفوز.

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