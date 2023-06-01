الوحدة يفاوض الروماني إيسايلا

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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دخل الوحدة في مفاوضات جادة مع الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس السابق، من أجل تولي مهمة تدريب «العنابي» في الموسم المقبل، خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ، الذي انتهت مهمته المؤقتة بنهاية الموسم المنتهي.

وعلمت «البيان» أن الوحدة وضع إيسايلا ضمن اهتماماته وبدأ في مفاوضات معه عقب انتهاء عقده مع بني ياس، عقب 3 مواسم قضاها مع الفريق، وهو ضمن عدد من المدربين المرشحين لقيادة الوحدة في المرحلة المقبلة، ومن المنتظر إتمام التعاقد في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

ويتطلع الوحدة إلى إنهاء ملف المدرب سريعاً خاصة وأن الفريق سيبدأ برنامج إعداده مبكراً أواخر الشهر الجاري، للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبلين.

وكان بني ياس ودع إيسايلا أول من أمس، في احتفالية بسيطة نظمها النادي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم، ولاعبي الفريق الأول.

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