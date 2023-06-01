ذياب بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الوحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة علي سعيد خميس المزروعي.

ويضم المجلس بتشكيله الجديد في عضويته كلا من: حمد علي الضبع الدرمكي نائباً للرئيس، وراشد الزعابي، خالد الهنائي العضو المنتدب، فارس مكتوم المزروعي، سعيد مبارك البلوشي، وعامر حسين الصيعري.

كما أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم برئاسة راشد الزعابي، وفارس مكتوم المزروعي نائباً للرئيس، وعضوية كلا من: عبد الله سالم الجنيبي، عبد الباسط محمد الحمادي، وسعيد مبارك البلوشي.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة ثقته في جميع أعضاء المجلس، متمنياً لهم السداد والتوفيق في تحقيق أهداف النادي والشركات التابعة له ومحبي النادي وشركائه.

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