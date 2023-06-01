الهولندي هورديك مديرا فنيا لأكاديمية الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

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نجح نادي الوصل الإماراتي في التعاقد مع الهولندي باتريك غاري هورديك، ليتولى مهام المدير الفني لأكاديمية النادي لكرة القدم.

ويملك هورديك، سيرة عمل مميزة في قطاع المراحل، حيث سبق له العمل في أكاديميات أندية إماراتية وسعودية منذ العام 2013 وحتى 2020.

وأبدى هورديك، ارتياحه للتعاقد مع الوصل، والذي وصفه بالنادي الكبير، كاشفا النقاب على أن لديه هدف يسعى إلى تحقيقه عبر خطة عمل واضحة سيتم تطبيقها في أكاديمية الوصل.

ويأتي التعاقد مع هورديك، في إطار توجه إدارة النادي الهادف إلى إعطاء فرق المراحل اهتماما أكبر بناء على أهميتها الفائقة في إمداد فرق النادي لمختلف الأعمار، بلاعبين موهوبين يكونون بوابة لتحقيق البطولات للوصل.

🎤| باتريك غاري هورديك: الوصل فريق كبير، وأنا سعيد بالانضمام إليه، لدينا هدف واحد وخطة واضحة سنعمل عليها في الأكاديمية ..

.#أكاديمية_الوصل pic.twitter.com/nnK7vYendE — AlWasl SC (@AlWaslSC) May 31, 2023

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