عبد الله مسفر يرحل عن حتا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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علمت «البيان» أن المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر لن يتولى قيادة فريق حتا في الفترة المقبلة، بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود والشروط في العقد الجديد، رغم تمسّك إدارة نادي حتا بالمدرب الذي قاد «الإعصار» إلى الصعود لدوري أدنوك للمحترفين بعد التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى.

وستقوم إدارة النادي في الأيام المقبلة بتكريم المدرب بالشكل اللائق على الجهود التي بذلها في الفترة الماضية. وتولى مسفر تدريب الفريق بعد الجولة الرابعة لدوري «الهواة»، خلفاً للمدرب المقدوني جوكيكا، عندما كان الفريق يملك 3 نقاط، ليحصد الفريق مع ختام المسابقة درع دوري الأولى برصيد 75 نقطة. وسوف تبحث إدارة النادي عن مدرب بديل بعد رحيل مسفر لقيادة الفريق في الفترة المقبلة قبل مرحلة الإعداد والسفر إلى المعسكر الخارجي.

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