«جاجا» يعود إلى المدرسة بقميص «العميد»

المصدر: دبي- علي الظاهري

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استعاد لاعب النصر البرازيلي جاندير برينو «جاجا» ذكريات الدراسة، خلال زيارة، قام بها اللاعب إلى مدرسته في البرازيل مرتدياً قميص «العميد»، ولبى لاعب النصر الدعوة الموجهة له من إدارة المدرسة، حيث التقى معلميه.

واستعرض تجربته الشخصية أمام الطلبة، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه في ختام الزيارة. وأعرب اللاعب عن بالغ سعادته بالعودة إلى المدرسة، التي تشكل محطة مهمة في حياته، لما فيها من ذكريات جميلة، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى مدير المدرسة والمشرفين والمعلمين، وخصوصاً معلمته كيلينا على دعوته، متمنياً التوفيق لجميع الطلبة وأفراد المدرسة.

ورغم ارتباط «جاجا» «24 عاماً» بعقد مع «العميد» للموسم المقبل، إلا أن مستقبله ما زال مجهولاً، ومصيره لم يتحدد، وبات مفتوحاً على كل الاحتمالات، حيث انضم اللاعب إلى صفوف النصر في الموسم الماضي، وشارك في 3 جولات بدوري أدنوك للمحترفين قبل أن تتم إعارته إلى دبا الفجيرة، بعد استبداله بالمغربي عادل تاعرابت القادم من بنفيكا البرتغالي.

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