4 جهات جديدة تنضم إلى «دولي سباقات الصقور»

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عن انضمام 4 جهات من 4 دول مختلفة لعضوية الاتحاد الدولي، ليرتفع العدد إلى 15 عضواً، وتمثل الجهات الأربع المنضمة حديثاً 4 دول هي: الصين، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، واليونان.

وعبر راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، عن سعادته بهذا التقدم الكبير والاهتمام الملحوظ في دلالة تعكس حرص الدول على الانضمام للكيانات المرتبطة بالصقور.

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