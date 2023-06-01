الإمارات وجهة الرياضة العالمية في 2023

المصدر: دبي - وام

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تواصل الإمارات، خلال الشهور المقبلة، الحفاظ على مكانتها المتميزة على خريطة الرياضة العالمية، باعتبارها عاصمة الرياضة العالمية وملتقى النجوم، من خلال استقطابها العديد من الفعاليات والأحداث والبطولات العالمية والدولية في رياضات مختلفة.

وتتضمن أجندة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى في الإمارات مجموعة من أبرز البطولات، منها بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتستضيفها الإمارات للمرة الأولى من 5 إلى 24 يونيو المقبل، بمشاركة 28 منتخباً. وفي إطار بطولات أصحاب الهمم أيضاً، تستضيف الإمارات، بطولة العالم لرفعات القوة في أغسطس المقبل، في حين تستضيف دبي الدوري العالمي للبادل من 8 إلى 11 يونيو.

كما تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية من 16 إلى 26 نوفمبر. وتقام النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر المقبل، ويتوقع أن تشهد أكثر من 6000 مشارك من جميع أنحاء العالم، وتعقبها بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو بدون بدلة في ديسمبر.

كما تقام بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو من 2 إلى 10 نوفمبر المقبل، ضمن أسبوع الاتحاد الدولي للجودو، وتشهد أبوظبي السباق الختامي لبطولة العالم «الجائزة الكبرى» لسباقات سيارات فورمولا-1 على حلبة مرسى ياس، من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل.

وتشهد دبي فعاليات «الدوري العالمي للشطرنج» من 21 يونيو إلى 2 يوليو 2023، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة، كما تستضيف بطولة آسيا للشطرنج للهواة، من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبلين. وتستضيف الإمارات بطولة العالم للغولف للهواة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، وبطولة جولة «دي بي ورلد» موانئ دبي العالمية للغولف من 17 إلى 20 نوفمبر.

وفي ديسمبر، تستضيف الإمارات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي من الأول إلى 3 ديسمبر، وبطولة دبي الدولية للكروسفيت من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل. وتختتم الأجندة الرياضية الحافلة بإقامة مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ18 وحفل دبي جلوب سوكر في 27 ديسمبر المقبل.

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