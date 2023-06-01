المحرزي: مسافي يجدد الثقة في المدرب بفود

المصدر: (مسافي - محمد فضل)

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أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي تجديد عقد المدرب المغربي إبراهيم بفود للموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 .

وذلك في أعقاب النتائج الجيدة التي قدمها الفريق خلال الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى وحصول الفريق على 47 نقطة، لافتاً إلى أن مسافي كان الرقم الصعب في المسابقة وتمكن الفريق من تحقيق نتائج جيدة، منوهاً بأن الفريق يطمح لمواصلة الأداء نفسه خلال الموسم المقبل .

منوهاً إلى تجديد عقود عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين في وقت تم فيه الاستغناء عن المحترفين الأجانب مع انتهاء عقودهم يوم 30 مايو الماضي وسيقوم الجهازان الفني والإداري بدراسة عدد من السير الذاتية للاعبين أجانب لضم أفضلهم.

وفيما يتعلق بترتيبات الموسم المقبل قال المحرزي:جميع أندية دوري الدرجة الأولى تنتظر روزنامة الموسم الجديد والتي على ضوئها يتم تحديد بداية الإعداد الداخلي وكذلك المعسكر الخارجي، وتمنى المحرزي التوفيق للفريق في الموسم المقبل.

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