الحوسني.. 3 أندية في 3 مواسم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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ينتظر خلف محمد الحوسني «27 عاماً» لاعب الظفرة، الذي لعب الموسم الأخير معاراً مع خورفكان، خوض تجربة رابعة جديدة في مشواره بدوري المحترفين، بعد أن دافع عن شعار 3 أندية في المواسم الثلاثة الأخيرة، كان آخرها مع «النسور» الذي قدم معه مستويات جيدة وأسهم مع زملائه اللاعبين في المحافظة على وجود الفريق بدوري الأضواء والشهرة بعد أن احتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

ويعتبر الحوسني أحد خريجي نادي الظفرة الذي بدأ معه مشواره في الناشئين موسم 2008 - 2009، وتطور معه حتى الفريق الأول قبل 8 سنوات، واحتل موقعاً أساسياً في تشكيلة الفريق.

وتمت إعارة الحوسني إلى نادي حتا موسم 2020 - 2021 بعد تأهله إلى دوري المحترفين، وقضى معه موسماً شارك خلاله في 18 مباراة، ليعود إلى ناديه الظفرة الذي لعب معه موسماً قبل تجديد إعارته إلى خورفكان في الموسم الأخير والذي ظهر معه في 25 مباراة بمختلف المسابقات، لتتزامن نهاية إعارته مع انتهاء عقده مع نادي الظفرة الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتلقى الحوسني عدداً من العروض في الأيام السابقة والتي لم يتخذ فيها قراراً نهائياً، ليتأكد أنه في طريقه إلى خوض تجربة رابعة في دوري أدنوك للمحترفين، ليكون من أكثر اللاعبين تنقلاً بين الأندية في المواسم الأخيرة. وقال خلف الحوسني، الذي يجيد اللعب في الدفاع والوسط، إنه لم يتخذ قراراً بشأن مستقبله الرياضي.

مبيناً أن لديه عروضاً من بعض الأندية لكنه يرغب في اتخاذ القرار المناسب بعد التفكير، وأنه يمتلك وقتاً كافياً قبل تحديد مصيره، مقدماً شكره إلى إدارة وجماهير خورفكان على الموسم الأخير الذي قضاه في النادي.

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