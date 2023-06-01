بديل غوران أهم ملفات عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبحث إدارة نادي عجمان اختيار مدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم من بين خيارات عدة خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش الذي أبلغ الإدارة رغبته في المغادرة والتزامه بتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده الممتد حتى نهاية موسم 2003 - 2004، ويدرس عجمان التعاقد مع أحد 3 مدربين أجانب من أصحاب الخبرات مع الوضع في الاعتبار المعرفة بالكرة الإماراتية أو على الأقل بمنطقة الخليج والدول العربية.

وكان غوران قاد عجمان لموسمين حقق فيهما الفريق طفرة فنية واضحة بعد نجاته بصعوبة من الهبوط موسم 2020 - 2021، حيث قاده للمركز السابع في موسم 2021 - 2022 برصيد 35 نقطة ثم المركز السادس في موسم 2022 - 2023 برصيد 44 نقطة هو الرصيد الأعلى تاريخياً لعجمان خلال مشواره في عصر الاحتراف كما تأهل الفريق لنصف النهائي كأس رئيس الدولة.

ترتيبات

وتنتظر إدارة عجمان الفراغ من ملف التدريب ثم البدء في الملفات الأخرى ضمن الترتيبات الخاصة ببرنامج الاستعداد للموسم الجديد ومن بينها تحديد وجهة المعسكر الخارجي ومواعيده وبداية التجمع الداخلي والانتدابات الجديدة للاعبين والتي يتوقع أن تكون محدودة وتتركز في تسجيل لاعبين مواطنين في ظل استمرار معظم المحترفين الأجانب مع النادي.

حيث لم يتبق في حسم مراكز الأجانب غير لاعب واحد هو البحريني علي مدن الذي يتم التفاوض مع ناديه الرفاع لتمديد الإعارة، وأبرم النادي أولى صفقاته للموسم الجديد مع المدافع التونسي نادر الغندري لاعب الأفريقي بعقد يمتد موسمين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز