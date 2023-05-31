تيغالي.. نهاية المسيرة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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أعلن الوحدة رسمياً رحيل المهاجم سيباستيان تيغالي الهداف التاريخي للعنابي وعدم تجديد تعاقده مع النادي، لتنتهي مسيرة المهاجم المخضرم مع الفريق الأول لكرة القدم.

ووجه الوحدة الشكر إلى تيغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم، متمنياً للاعب التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة. وكان النادي قد بدأ مفاوضاته مع تيغالي لتجديد عقده قبل أشهر قليلة إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، قبل أن يعلن النادي عدم تجديد عقد هدافه الأول وواحد من أساطير العنابي عبر التاريخ، إذ أكد اللاعب في تصريحاته عقب ختام الموسم أن نادي الوحدة بمثابة بيته وله الأولوية دائماً بالنسبة له، وانتظاره لقرار النادي في ظل رغبته في الاستمرار مع النادي وإنهاء مسيرته بين جدرانه.

وعاد تيغالي (38 عاماً) إلى الوحدة مطلع الموسم المنصرم بعد موسمين قضاهما مع النصر، وذلك بعدما رحل عن الوحدة في عام 2020، وبعقد لمدة موسم واحد، إذ كانت هناك رغبة في استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل، ولكن جاء رحيله ليكتب نهاية مشواره مع الوحدة، ويصبح حراً في سوق الانتقالات الصيفية في ظل رغبته في استكمال مسيرته في الملاعب.

مسيرة متميزة

وكتب تيغالي معشوق جمهور الوحدة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ «أصحاب السعادة» ووضع نفسه ضمن قائمة أساطير النادي بشكل خاص والكرة الإماراتية بشكل عام، حيث يعد الهداف التاريخي الأول للوحدة بلا منازع، وثاني الهدافين في تاريخ الدوري الإماراتي بـ179 هدفاً خلف مهاجم الجزيرة علي مبخوت الذي يتصدر القائمة. وأحرز تيغالي منذ قدومه إلى الإمارات في موسم 2013 - 2014 238 هدفاً في جميع البطولات مع الوحدة والنصر، إذ يعد ثاني هدافي دوري المحترفين برصيد 179 هدفاً، وسجل 36 هدفاً في كأس رابطة المحترفين، و12 هدفاً في كأس رئيس الدولة، وهدفاً وحيداً في مباراتين بكأس السوبر، و9 أهداف في 23 مباراة مع العنابي بدوري أبطال آسيا.

221

وخاض تيغالي 221 مباراة في دوري المحترفين، سجل خلالها مع الوحدة 158 هدفاً، ومع النصر 21 هدفاً، وفي الموسم المنصرم نجح في المساهمة مع الوحدة في 15 هدفاً، بعدما سجل 6 أهداف في الدوري، حيث خاض 20 مباراة بواقع 706 دقائق، وكان يشارك في أغلب المباريات كبديل، و4 أهداف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وصنع 5 أهداف.

وتوج تيغالي هدافاً لدوري المحترفين مرتين موسمي 2015 - 2016 و2018 - 2019، وحقق مع الوحدة 5 بطولات هي: كأس رئيس الدولة في عام 2017، وبطولتين لكأس رابطة المحترفين، وبطولتين لكأس السوبر، وتعد بطولة الدوري رغم أرقام اللاعب الكبيرة الوحيدة التي لم يحصل عليها ولم يكتب له التتويج بها مع الوحدة.

وسجل تيغالي أهدافه في كل أندية المحترفين على مدار مشواره مع الوحدة والنصر، إذ يعتبر الشارقة والجزيرة أكثر الأندية التي أحرز في شباكها اللاعب أهدافاً بـ18 هدفاً، ثم الوصل (15) وعجمان (14)، بينما سجل هدفاً في مرمى الوحدة عندما لعب بقميص النصر.

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