عمومية الكرة تعتمد تعديلات النظام الأساسي ولائحة الانتخابات

المصدر: دبي - البيان

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عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2023، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد بعض التعديلات على النظام الأساسي، ولائحة الانتخابات، واعتماد استمرار العمل باللجان القضائية والتحكيمية، بالإضافة إلى التأكيد على ضمان استمرارية عمل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف على الانتخابات.

وبدأ الاجتماع باستعراض محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، جدول الأعمال والمناداة على الحضور، من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

وتوجه عبدالله ناصر الجنيبي، بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لكرة القدم والرياضة بشكل عام، كما تقدم بالشكر الجزيل للشيخ راشد بن حميد النعيمي، على جهوده التي قدمها خلال فترة ترؤسه لاتحاد كرة القدم، وإلى سالم عبدالله الشامسي، والذي اعتذر عن عدم إكمال العمل في منصبه كعضو لمجلس الإدارة، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح.

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