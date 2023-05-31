منصور بن زايد يعيد تشكيل مجلس شركة الجزيرة لكرة القدم

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، على النحو التالي:

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيساً لمجلس الإدارة، راشد عتيق الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من محمد سيف السويدي، سلطان الحميري، بطي بن محمد القبيسي، طارق أحمد المسعود، طارق بن هزيم المهيري، عبد الله بن دسمال، عايض مبخوت الهاجري.

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