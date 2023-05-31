130 حدثاً رياضياً برعاية طيران الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم أنها ترعى 130 حدثا وفريقا رياضيا وذلك ضمن مساعيها في دعم الرياضة والتي بدأت منذ 35 عاماً، حيث بدأت برعاية سباق الزوارق السريعة في دبي.

ونمت محفظة الناقلة بشكل كبير منذ ذلك الحين، لتشمل بعضاً من أبرز الفرق والبطولات في كرة القدم والغولف والتنس والرجبي والكريكيت وسباقات الخيل والإبحار.واليوم، ترعى طيران الإمارات أكثر من 130 حدثاً وفريقاً رياضياً.

وتستخدم منصتها لدعم المجتمعات المحلية، والتواصل مع العملاء في جميع أنحاء العالم، وجمع الجمهور للاحتفال معاً بالشغف المشترك. وتتواصل الناقلة أيضاً مع المجتمعات من خلال الموسيقى والأفلام والفعاليات الثقافية ورعاية المهرجانات الدولية عالمياً.

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