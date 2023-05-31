العين.. «نيولوك» للتحدي الآسيوي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد خروجه من الموسم الماضي خالي الوفاض، تتعلق آمال العيناوية على التحدي الآسيوي، حيث سيعود العين للمشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته الحادية والعشرين والذي ينطلق في سبتمبر المقبل، حيث يتطلع الفريق البنفسجي لاستعادة بريقه في هذه المسابقة القارية البارزة والتي حصل على لقبها في وقت سابق من عام 2003 وبلغ النهائي مرتين بعد ذلك عامي 2005 و2016.

تغييرات عدة

وبدأت حركة دؤوبة في المعسكر البنفسجي استعداداً للمعترك الآسيوي المقبل والذي سيدخله الفريق بـ(نيولوك)، إذ ستكون هناك تغييرات عدة تشمل الجهاز الفني بعد رحيل المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف وتعيين الهولندي الفريد شرودر بديلاً له ليتولى قيادة الفريق بداية من موسم 2023 - 2024.

وينتظر أن يباشر مهامه بداية من المعسكر الصيفي الحالي والذي سيتم تحديد زمانه ومكانه في غضون الأيام المقبلة.

بطولات

فمن ضمن 4 بطولات مختلفة هذا الموسم لم ينجح العين في الحصول على أي لقب، وخسر 3 مباريات نهائية أمام منافس واحد هو فريق الشارقة، حيث كانت آخر بطولة خسرها أمامه كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخسر قبلها أمامه لقبي السوبر وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة جماهيره التي طالبت بتغييرات جذرية وتحضير الفريق على نحو يجعله قادراً على استعادة هيبته بالموسم المقبل.

اعتذار بالعمل

وأكد الدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أن الاعتذار لجمهور «الزعيم» يكون عملياً من خلال وضع الترتيبات اللازمة وتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة لتحديات الموسم الجديد والذي يقاتل خلاله الفريق على الصعيدين المحلي والقاري، لافتاً إلى أن العمل للموسم المقبل بدأ فعلياً قبل نهاية الدور الأول .

وذلك وفقاً لعدة تقارير بداية باللجنة الفنية مروراً بالجهاز الفني وصولاً للجان العاملة بشركة كرة القدم والمتخصصة في الشؤون الفنية والعمليات التحليلية والإحصائية، خصوصاً أن الفريق في الموسم المقبل سيخوض تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح أن هناك دروساً مستفادة في كل موسم تحرص الأندية الكبيرة على وضعها في عين الاعتبار، والواقع يؤكد أن موسم العين لم يكن سيئاً، والواقع يؤكد أن الفريق واجه عدة تحديات ولم يحالفه التوفيق بعض المباريات بدليل أنه سجل حضوره في جميع النهائيات.

تغييرات اللاعبين

وتؤكد المصادر أن التغييرات الجديدة ستشمل أكثر من لاعب أجنبي ومواطن أبرزهم الأوكراني أندري يارمولينكو الذي لم يظهر بالمستوى المأمول خلال الفترة الماضية، كما أشارت تقارير إخبارية إلى قرب رحيل اللاعب كايو كانيدو إلى فريقه السابق الوصل.

وأفادت مصادر أخرى بأن مجهر العين رصد ثلاثة لاعبين مواطنين جاري التفاوض معهم لضمهم إلى الفريق قبل وأثناء المعسكر الصيفي، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين أجانب، اثنان منهم من أمريكا الجنوبية والثالث آسيوي، خصوصاً أن اللائحة الآسيوية الجديدة تتيح للأندية إشراك 6 لاعبين أجانب من بينهم آسيوي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز