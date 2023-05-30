اتحاد الكرة يعتمد تعديلات على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات

المصدر: وام

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بعض التعديلات على النظام الأساسي، ولائحة الانتخابات، كما اعتمد استمرار العمل باللجان القضائية والتحكيمية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 2 لعام 2023، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضمان استمرارية عمل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف على الانتخابات.

وعقدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد اجتماعها برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

وبدأ الاجتماع باستعراض محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة جدول الأعمال والتأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

وتوجه الجنيبي بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لكرة القدم والرياضة بشكل عام ..كما تقدم بالشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على جهوده التي قدمها خلال فترة رئاسته للاتحاد وإلى سالم عبدالله الشامسي الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه كعضو بمجلس الإدارة، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح.

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