طيران الإمارات تستعد للموسم الرياضي الجديد بـ 60 ثانية

المصدر: البيان

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تضع طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، بصمتها على أشهر الرياضات العالمية من خلال إطلاق حملة إعلانية ملهمة قبيل انطلاق موسم حافل من الأحداث في كرة القدم والتنس والرجبي والكريكيت والغولف وسباقات الخيل وغيرها.

ويبدأ العرض الأول على أستاذ ويمبلي بنهائي كأس الإمارات الاتحاد الإنجليزي يوم 3 يونيو (حزيران)، بإعلان مدته 60 ثانية مع لقطات سينمائية لأحداث رياضية عالمية، ويضم نجوم أرسنال ولاعبي نادي لانكشاير للكريكيت الذين يرتدون ألوان إنجلترا أيضاً.

وبالإضافة إلى إعلاني "عشاق كرة القدم العالمية" و"عشاق الكريكيت"، اللذين أطلقتهما في العام الماضي، تواصل طيران الإمارات نشر أجنحتها في جميع أنحاء العالم، لتقريب عشاق الرياضة أكثر من الحدث وخلق ذكريات دائمة.

ويبدأ الإعلان بفتىً يافعٍ يطمح إلى الطيران وينطلق في عالم مليء بالإثارة مع حركة قدم رائعة من لاعبي آرسنال آرون رامسدال وبن وايت، إلى هدف من ركلة مقص هوائية من نجم أرسنال بوكايو ساكا.

كما يظهر لاعبا نادي لانكشاير للكريكيت، الانجليزيان فيل سالت وريتشارد غليسون.

ويتضمن الإعلان أيضاً ظهور نجمي التنس الملهمين، وخيولاً تنطلق من البوابات، ولقطات مثيرة من ألعاب الغولف والرجبي وغيرها. ويختتم الإعلان بصوت الممثل الإنجليزي جيسون فليمينغ بوعد العلامة التجارية لطيران الإمارات "تميّزٌ دائم".

صمم الإعلان وكتب النص ريتشارد بيلنغتون، نائب رئيس أول التسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، وأخرجه والي فيستر الحائز جائزة أوسكار. وسوف يبدأ عرض الإعلان عبر جميع المنصات العالمية، بما في ذلك التلفزيون والقنوات الإلكترونية والرقمية اعتباراً من 3 يونيو (حزيران) 2023.

130 حدثاً رياضياً و8 فعاليات ثقافية

تواصل طيران الإمارات دعم الرياضة منذ أكثر من 35 عاماً، حيث بدأت رعايتها الأولى في عام 1987 بسباق الزوارق السريعة الذي أقيم في دبي. ونمت محفظة الناقلة بشكل كبير منذ ذلك الحين، لتشمل بعضاً من أبرز الفرق والبطولات في كرة القدم والغولف والتنس والرجبي والكريكيت وسباقات الخيل والإبحار.

واليوم، ترعى طيران الإمارات أكثر من 130 حدثاً وفريقاً رياضياً و8 فعاليات ثقافية. وتستخدم منصتها لدعم المجتمعات المحلية، والتواصل مع العملاء في جميع أنحاء العالم، وجمع الجمهور للاحتفال معاً بالشغف المشترك. وتتواصل الناقلة أيضاً مع المجتمعات من خلال الموسيقى والأفلام والفعاليات الثقافية من خلال رعاية المهرجانات الدولية في جميع أنحاء العالم.

واستعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الحافل هذا العام، يمكن للجماهير التطلع إلى كل من الفعاليات التالية: نهائي كأس الإمارات لكرة القدم (3 يونيو/ حزيران)، مشاركة فريق دولة الإمارات العربية المتحدة في طواف فرنسا للدراجات (1 يوليو/ تموز)، بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس 2023 (28 أغسطس/ آب)، جولة موانئ دبي العالمية (16 نوفمبر/ تشرين الثاني)، كأس العالم للرجبي 2023 (8 سبتمبر/ أيلول)، كأس العالم للكريكيت للرجال (أكتوبر/ تشرين الأول) وغيرها الكثير.

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