سعيد بن حمدان بن راشد يحتفي بـ«بطل الهواة»

المصدر: دبي - البيان

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رفع الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الرعاية الأبوية والدعم اللامحدود، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على توفير سبل النجاح ودعم جهود نادي حتا، التي قادت الفريق إلى الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى وتأهله للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين ليكون النادي الرابع من دبي الذي يشارك في البطولة إلى جانب شباب الأهلي بطل دوري المحترفين والنصر والوصل.

وأشاد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي حتا والجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين قدموا أداءً قوياً أهلهم للفوز باللقب في موسم صعب وتنافس كبير من جميع الأندية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لوفد النادي بقصر زعبيل، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، حيث ترأس وفد النادي علي محمد عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا وشركة حتا لكرة القدم، وضم أعضاء مجلس الإدارة والمدرب الوطني د. عبدالله مسفر واللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني.

خطط

واستمع الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم إلى خطط إعداد الفريق للموسم المقبل ضمن دوري المحترفين ووجه بالتعاون والتنسيق مع مجلس دبي الرياضي لتوفير الدعم للفريق بما يدعم جهوده وخططه لكي يكون طرفاً مؤثراً في البطولة وأن يواصل التواجد فيها للمواسم المقبلة، مؤكداً أهمية استمرار فريق حتا في دوري المحترفين والعمل على توفير جميع العوامل التي تحقق هذا الهدف، ووجه مجلس الإدارة بالاهتمام بقطاع الفئات السنية واستقطاب الموهوبين وتطويرهم.

وأشاد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود المدرب واللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني وبالأداء الذي قدموه وطالبهم بتقديم أداء أقوى خلال الموسم المقبل بما يتناسب مع قوة دوري أدنوك للمحترفين بما يضمن لهم البقاء بين الكبار وأن يكونوا طرفاً أساسياً في معادلة التنافس.

موسم متميز

وتوجه محمد عبيد البدواوي بالشكر والعرفان إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على قيادته وتوجيهاته السديدة لمجلس الإدارة ولجميع العاملين في النادي وكذلك على استقباله للفريق وتوجيهاته للموسم المقبل.

وأكد البدواوي أن مجلس الإدارة سيعمل وفق توجيهات سمو رئيس النادي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتقديم موسم مميز يتناسب مع التميز والتطور الكبير الذي تشهده منطقة حتا في جميع المجالات ومن بينها الرياضة.

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