النصر يبحث عن 3 أجانب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يستهدف النصر التعاقد مع 3 لاعبين أجانب جدد لتعويض رحيل البرتغالي توزي والتوغولي بينيل ملابا ولاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، الذين تنتهي عقودهم الشهر المقبل في الوقت الذي لم تبدِ فيه إدارة العميد رغبتها في التجديد لأي منهم حتى الآن.

وبحسب مصادر قريبة من الفريق يسعى النصر لتعزيز صفوفه بمهاجم صريح ولاعبي جناح أيمن وأيسر مع الاحتفاظ بالمغربي عادل تاعرابت والبوسني سمير مميشيفيتش بحكم استمرار عقديهما في الموسم المقبل.

ويستعد النصر للتعاقد مع مدرب جديد خلفاً للكرواتي غوران توميتش الذي اعتذر عن عدم تجديد التجربة مع الفريق في الموسم المقبل لأسباب شخصية.

ويعد تاعرابت أحد أبرز أجانب النصر في الموسم الحالي وبالرغم من بدايته المتواضعة في الدور الأول، إلا أنه نجح في انتزاع نجومية الفريق في الدور الثاني، بعدما استعاد جهوزيته البدنية وأسهم بشكل فاعل في أغلب الانتصارات التي حققها النصر، إذ سجل 10 أهداف بواقع 6 أهداف في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين و4 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما أسهم في صناعة 3 أهداف أخرى في المسابقتين.

وانضم تاعرابت للنصر في سبتمبر الماضي خلفاً للبرازيلي جاجا وشارك معه في 22 مباراة بالدوري، وأدى دوراً مؤثراً في الفريق بتسجيله أهداف الفوز أمام الظفرة وخورفكان والشارقة، إضافة إلى أهداف حاسمة أخرى.

وفي المقابل، سجل مينديز 5 أهداف وصنع مثلها في 24 مباراة بالدوري ولكن إدارة النصر قررت عدم تجديد عقده بسبب تذبذب مستواه على مدار الموسم وغياب تأثيره القوي في تشكيلة الفريق.

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وانضم مينديز للنصر في موسم 2020 - 2021 قادماً من الشارقة وظهر في تشكيلة الفريق في 68 مباراة وسجل 16 هدفاً أما زميله توزي الذي قضى 4 مواسم مع النصر فقد تراجع دوره في الفريق مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد تسجيله 12 هدفاً، إذ اكتفى الموسم الحالي بتسجيل 4 أهداف فقط وصناعة هدفين.

وفي مسيرته مع الفريق شارك اللاعب البرتغالي في 122 مباراة بالدوري سجل فيها 33 هدفاً ويعد أحد أبرز أجانب الفريق في المواسم الأخيرة.

وانضم توزي للنصر في موسم 2019 - 2020 وتوج معه بكأس رابطة المحترفين حينما سجل هدف الفوز الثاني في شباك شباب الأهلي (2 - 1).

من جهة أخرى، فشل ملابا في ترك انطباع جيد في النصر، إذ ظهر بمستويات ضعيفة ولم يكن مؤثراً في الفريق، ما دفع بالمدرب الكرواتي غوران توميتش إلى تركه على دكة الاحتياط في أغلب المباريات.

وشارك ملابا الذي انضم للنصر في فترة الانتقالات الشتوية في 21 مباراة على مدار الموسم بواقع 12 مع العميد و9 مع اتحاد كلباء ما يعادل 1285 دقيقة ولكنه سجل هدفاً واحداً، ليبصم على مغادرته قائمة النصر من الباب الصغير. وتعاقد العميد مع المهاجم التوغولي في فبراير الماضي بعقد يمتد 5 أشهر لتعويض رحيل المهاجم الغامبي ديمبو داربوي الذي قدم بدوره مستوى ضعيفاً مع الفريق في الدور الأول.

ويعد السجل التهديفي لملابا جيداً في المواسم الثلاثة السابقة التي لعب فيها لاتحاد كلباء، إذ شارك في 60 مباراة بداية من موسمه الأول مع النمور في 2019 حتى الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 31 هدفاً.

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