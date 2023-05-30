الوحدة يجدد لفارس جمعة وراشد علي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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جددت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة عقدي الحارس راشد علي، والمدافع فارس جمعة لمدة موسم واحد، وحتى نهاية الموسم المقبل، في انتظار الإعلان الرسمي، خلال الفترة المقبلة.

وانتهى عقدا الثنائي بنهاية الموسم المنصرم، إذ كان راشد علي (33 عاماً) انضم للوحدة قادماً من الوصل في عام 2017 بعقد لمدة موسمين، وجدد في عام 2019 عقده لمدة 3 مواسم، ليستمر في صفوف العنابي للعام السابع على التوالي، فيما انتقل فارس جمعة (34 عاماً) إلى الوحدة في يناير 2020 قادماً من الجزيرة، وشارك في 12 مباراة مع الفريق في الموسم المنصرم، وغاب عن المشاركة في عدد من المباريات، بسبب الإصابة قبل أن يعود للقائمة في الفترة الأخيرة من الموسم، ولكنه لم يشارك بصفة أساسية.

ويسعى الوحدة لإنهاء ملفات المدرب واللاعبين المواطنين والأجانب، خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل، الذي يستهله بالمشاركة في مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية المقررة في يوليو وأغسطس المقبلين.

ودخل النادي في مفاوضات مع البرازيلي رافائيل راتاو (27 عاماً) جناح تولوز الفرنسي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، مشيرة إلى أن إدارة «العنابي» قدمت عرضاً للاعب، الذي ينتهي عقده مع ناديه في يونيو 2024. ويخطط الوحدة للتعاقد مع 3 لاعبين أجانب للموسم المقبل، بعد انتهاء عقدي البرازيلي ماتيوس بيريرا، والبرتغالي أدريان سيلفا بينما يستمر الثنائي البرازيلي جواو بيدرو، آلان ماركيز.

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