«دييز» و«إمارات» تحتفلان بإنجاز شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تواصل المؤسسات والهيئات والشركات الاحتفاء بإنجاز شباب الأهلي وفوزه بدرع دوري المحترفين، واستقبل الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، بالمنطقة الحرة بمطار دبي، لاعبي «فرسان دبي»، بمناسبة فوزهم بدرع دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنتهي. كما استقبل المهندس علي خليفة الشامسي المدير العام لمؤسسة الإمارات للبترول العامة «إمارات»، راعي الفريق، كلاً من محمد أحمد إبراهيم «حمدون» مدير فريق شباب الأهلي، والدكتور خالد الزاهد المدير التنفيذي للنادي، واللاعبين وليد عباس، عبدالعزيز هيكل، يحيى الغساني، طارق أحمد، ومروان الوطني، وذلك بحضور أحمد عبدالله أهلي المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية، وعلي بن زايد الفلاسي مدير أول الولاء المؤسسي.

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