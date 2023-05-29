استقبال حافل لـ«أبيض الشاطئية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظيت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، باستقبال حافل لدى وصولها إلى الدولة، بعد تحقيقه إنجاز التأهل إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية، وتتويجه بطلاً للتصفيات الآسيوية. واستقبل البعثة في مطار أبوظبي الدولي محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وأشاد بالانجاز وحصول حارس منتخبنا حميد جمال على جائزة أفضل حارس في التصفيات، وزميله علي المحمدي على جائزة أفضل لاعب، ما يؤكد وجود عناصر متميزة في صفوف المنتخب.

وهنأ علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية منتخبنا بالإنجاز، وقال: مستمرون في إعداد المنتخب للحدث العالمي بالشكل الأمثل، ونضع ثقتنا في هذا الجيل المميز من اللاعبين، ونطمح في استمراره في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وننتظر منه مزيداً من الألقاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز