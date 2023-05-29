كوزمين: الطبيب يحدد مستقبلي مع الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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اختلطت مشاعر فرحة جمهور الشارقة بفوز فريقه بالكأس الرابعة هذا الموسم، وأول لقب في بطولة رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، مع الاهتمام والتركيز على مدرب الفريق كوزمين أولاريو، لا سيما أنه كان بعيداً عن المنطقة الفنية في المباراة، تنفيذاً للعقوبة الإدارية التي سبقت المباراة النهائية، وامتد الاهتمام بكوزمين في مراسم التتويج، إذ تحول جلوسه على ثلاجة المياه التي ترافق الفريق في المباريات، واضطر كوزمين إلى استخدام الثلاجة للجلوس عليها في منطقة التعليمات خارج الملعب في المباريات، لعدم قدرته على المشي أو الوقوف طويلاً، بسبب ظروف صحية، وإصابة في الظهر والركبة تمنعه ذلك.

ودفع كوزمين، ثمن ذلك، بعد طرده في لقاء الجزيرة في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، واضطر لقيادة الفريق من مدرجات استاد آل نهيان، وهو جالس على مقعد خاص قريب من الملعب. وعقب نهاية المباراة، وحسم الشارقة اللقب، لم يستطع كوزمين الوقوف طويلاً، واضطر للجلوس أيضاً على «الثلاجة» في اللقطة الجماعية الاحتفالية بكأس البطولة.

تتويج

وتحدث كوزمين عقب التتويج بالكأس الرابعة، عن مستقبله مع الشارقة بعد نهاية الموسم الحالي، قائلاً: «أنتظر تقرير الطبيب المعالج في شأن وضعي الصحي، وسيكون لي لقاء مع الطبيب في الأيام المقبلة، وبعدها سأحدد مستقبلي مع الشارقة، وبناء على تقرير وتشخيص الطبيب، سأتخذ قراري بالبقاء أو الرحيل عن الشارقة أو الكرة الإماراتية». ووصف كوزمين المباراة الأخيرة في الموسم، بأسهل نهائي أمام العين من بين النهائيات الثلاث التي خاضها الفريقان هذا الموسم، وقال: إن فريقه استحوذ على مجريات المباراة بشكل واضح.

وأضاف: الجميع عمل بكل إخلاص لتحقيق إنجاز هذا الموسم، ونحاول تقديم أفضل ما لدينا لجمع أكبر عدد من البطولات للشارقة، والتاريخ لا يعرف سوى من يحقق البطولات، هذا الموسم كنت أتمنى أن أحقق رباعية، وقد نلنا ذلك بالفعل بعد أن توجت بكأس رئيس الدولة عن الموسم الماضي، إضافة إلى الكؤوس الثلاثة الأخرى وهي: كأس رئيس الدولة للموسم الحالي وكأس السوير وكأس المحترفين ولكننا لم نحصل على الدوري. وأوضح كزومين: كان هدفي 4 بطولات، وهذا يعني خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لي شخصياً.

حسرة ريبروف

في المقابل، أكد الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب العين، أنه كان يتمنى إنهاء مسيرته مع الفريق بالفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال: نهائي الكأس المباراة الأخيرة لي مع العين، وأشكر الإدارة واللاعبين والجماهير، وكل من عملت إلى جانبهم في النادي في الموسمين الماضيين، مضيفاً: تمنيت أن أنهي مسيرتي مع هذا الفريق الكبير ببطولة، ولكن لم يحالفنا التوفيق طوال هذا الموسم، الذي نافسنا فيه في جميع البطولات التي شاركنا فيها. وأوضح: تحضيراتنا للمباراة مضت بجدية كبيرة، ولكننا خسرنا رغم محاولاتنا وتقدمنا بهدف السبق في شوط اللعب الأول، والسبب وراء عدم تسجيلنا الأهداف، غياب المهاجمين عن قائمة الفريق، وفي مقدمهم لابا كودجو المصاب.

سجل ذهبي

أصبح كوزمين، أكثر المدربين فوزاً بالبطولات في الكرة الإماراتية، بعدما قاد العين للفوز بدوري المحترفين في موسمي «2011 - 2012 و2012 - 2013»، وكأس السوبر للمحترفين في سنة 2012، ثم قاد شباب الأهلي، إلى الفوز في دوري المحترفين في موسمي «2013 - 2014 و2015 - 2016»، وكأس المحترفين في موسمي «2013 - 2014 و2016 - 2017»، وكأس السوبر في السنوات 2013 و2014 و2016. وقاد الشارقة إلى الفوز بأربع بطولات، وهي كأس رئيس الدولة في مواسم «2021 - 2022 و2022 - 2023»، وكأس السوبر في 2022 - 2023، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين في 2022 - 2023. ( الشارقة - البيان)

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