لاعبو الشارقة: 4 ألقاب أنصفتنا

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أكد لاعبو الشارقة ونجومه المواطنون أن الألقاب الأربعة التي حققها الفريق هذا الموسم أنصفت الشارقة مقابل ضياع الحظوظ في الفوز بلقب الدوري.

جاء ذلك بعد التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي حققها الشارقة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وعبروا عن فرحتهم الكبيرة بأن يكون ختام الموسم بطولة جديدة تضاف للإنجازات التي حققوها هذا الموسم، مؤكدين أن فرحة الإنجاز الكبير مع جمهورهم باللقب الغالي لا توصف، وأعربوا عن سعادتهم بإحراز كأس رابطة المحترفين المرة الأولى، وهي البطولة الغائبة عن النادي على مدار تاريخها الممتد منذ 15 عاماً.

حظ

وأجمع عدد من محترفي الشارقة الأجانب على أن الحظ كان حليفهم في اللعب لفريق يملك الطموح والقدرات لتحقيق البطولات، مؤكدين فخرهم باللعب لفريق البطولات وأشاروا إلى أن الموسم الحالي الأفضل في تاريخهم الكروي على مستوى الإنجازات بعدما توجوا 4 مرات ببطولات كانت المنافسة فيها كبيرة ونجح الشارقة في الفوز بها جميعها.

وقال خالد با وزير: تعب موسم كامل يهون أمام فرحة الجماهير، ولم يقصر أحد في المباراة، وقدم العين مباراة قوية، وأهدي الفوز لكل أسرة الشارقة.

وقال ماجد راشد: نفذنا خطة المدرب في الشوط الأول، وعالجنا أخطاءنا في الشوط الثاني، وحسمنا البطولة، والفوز بالكأس حافز مهم لإسعاد جمهورنا بالبطولة. ووجه محمد عبدالباسط الشكر لزملائه اللاعبين والجمهور على المساندة القوية في آخر البطولات، ما أسهم في الفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال عبدالله غانم: إن الكل أسهم في هذا الإنجاز التاريخي الكبير، مشيداً بالدعم الكبير الذي وجده الفريق من جمهوره، وأضاف: الفوز بـ4 بطولات إنجاز كبير وغير مسبوق.

وقال الحسن صالح: التنافس بين لاعبي الشارقة يصب في مصلحة الفريق، والمدرب كوزمين غني عن التعريف، والإنجازات التي تحققت هذا الموسم بفضل تميز الفريق على مستوى لاعبيه والجهاز الفني، والجهد الذي بذلته إدارة النادي وشركة كرة القدم، وبطولة آسيا طموحنا المقبل.

وأكد خالد الظنحاني أن الموسم الحالي موسم حصاد وتحقيق البطولات، نظراً لإمكانات الفريق، وكان الفريق في الموعد تماماً، ونجح في التعامل مع جميع النهائيات بشكل متميز، رغم صعوبة المواجهات.

وقال الحارس درويش محمد: نسعى لتحقيق البطولات في الموسم المقبل أيضاً، والفوز الذي تحقق هذا الموسم يلقي بتحديات كبيرة على الفريق، ولا بد من التعامل معها بكثير من الجد والاستعداد.

وأضاف: تحكّمنا في مجريات مباراتنا مع العين كما نريد، واستطعنا استعادة تركيزنا بعد فترة توتر عاشها الفريق بعد تسجيل العين هدفه، ونجحنا في العودة والفوز.

ذكريات

وقال المهاجم الإسباني ألكاسير: شيء جميل الفوز بهذا اللقب المهم للجميع، وأنا سعيد بموسمي الأول مع الشارقة، والذي شاركت فيه زملائي الفوز بـ4 بطولات محلية، وهذا النهائي يحيي ذكريات قديمة في مشاركتي في دوري أبطال أوروبا، ولا أفكر إلا في الشارقة، والتتويج مستحق للشارقة والجهوزية الذهنية قادت الفريق للفوز.

وقال المدافع اليوناني مانولاس: لعبنا أفضل من العين، ولقد استحوذنا على الكرة، وسجل الخصم هدفه الأول بخطأ واضح، وارتكب كوامي خطأ قبل تسديد الكرة، ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وأردف: أحرزنا كل الكؤوس وفي العام المقبل علينا العمل للفوز ببطولة الدوري، وأنا سعيد جداً بالموسم الرائع الذي قدمناه، وسعيد بأني جئت إلى هنا لفريق قوي، وحقيقة لم أتوقع هذا الموسم أن نحصل على الألقاب، وخياري كان صحيحاً باللعب هنا في الشارقة، وأنا سعيد ولدي عقد مستمر، وسأستمر في الشارقة.

مشوار صعب

قال بيانيتش: الانتصار يعني لي وللنادي الشي الكبير، والمهم فرحة الجمهور في نهاية المشوار الصعب والطويل، والذي واجهنا فيه فرقاً قوية.

وأضاف اللاعب المقيم ميلوني: لا يهمني المشاركة أساسياً بقدر الفوز بالبطولة ولم أكن أتصور التتويج بأربعة ألقاب في موسم واحد، وأضاف: استحوذنا على الكرة وسجلوا هدفاً وحينما تفوز بأربعة نهائيات، فهذا يثبت أننا فريق كبير، وسيكون علينا المنافسة الموسم المقبل على درع الدوري، وجميع الإمكانات متوافرة لنا للعب في أرض الملعب، وسعيد بوجودي مع الشارقة.

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