أحمد مبارك: الإنجاز بجهد الجميع

المصدر: دبي - البيان

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أعرب أحمد مبارك مدير نادي الشارقة عن سعادته الكبيرة بالفوز، مؤكداً أن الجميع بذل جهداً كبيراً في تحقيق الإنجازات هذا الموسم، وآخرها الفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال عقب تتويج الشارقة بالكأس الرابعة هذا الموسم: «نحن اجتهدنا لنحقق ألقاب هذا الموسم، والإدارة لم تدخر جهداً لدعم الفريق، واللاعبون لم يقصروا ببذل أقصى ما لديهم في أرض الملعب في جميع البطولات التي شاركنا فيها».

وقال أحمد مبارك: سعينا واجتهدنا، وأقول للاعبي وجمهور الشارقة بيضتم الوجه، ونحن دائماً نضحي ونعطي من أجل الجمهور، وهذا الموسم بالذات كان خاصاً على صعيد البطولات والحضور المتميز للجمهور، وأكد أن سر الألقاب في العمل الإداري والعائلة الشرقاوية التي كانت كلها في قارب واحد، من دون إغفال دور اللاعبين والمدرب الكبير كوزمين.

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