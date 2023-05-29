مطر الدرمكي: العين سجل حضوراً مميزاً في النهائيات

المصدر: دبي - البيان

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هنأ الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، فريق نادي الشارقة، بمناسبة تتويجه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأكد الدرمكي، أن العين سجل حضوراً متميزاً طوال الموسم الحالي، قياساً بوضع الفريق الذي كان منافساً قوياً في البطولات المحلية كافة حتى الأمتار الأخيرة، غير أنه افتقد عامل التوفيق، ولم يحالفه الحظ في العديد من المباريات.

وقال: اعتدنا أن الاعتذار لجمهورنا يكون عملياً عبر وضع الترتيبات اللازمة، وتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة لتحديات الموسم الجديد، الذي يقاتل فيه الفريق على الصعيدين المحلي والآسيوي.

دروس

وأضاف: المؤكد أن هناك دروساً مستفادة في كل موسم، وتحرص الأندية الكبيرة على وضعها في الحسبان، والواقع يؤكد أن موسم العين لم يكن سيئاً، ولكن الفريق واجه عدة تحديات، ولم يحالفه التوفيق في بعض المباريات.

وتابع: الدليل أن العين سجل حضوره القوي في جميع النهائيات، ونطمئن جماهير العين بأن العمل للموسم المقبل بدأ قبل نهاية الدور الأول، وذلك وفقاً لعدة تقارير.

وأوضح: إن العمل بدأ باللجنة الفنية، ومروراً بالجهاز الفني، ووصولاً للجان العاملة بشركة كرة القدم، والمتخصصين في الشؤون الفنية والعمليات التحليلية والإحصائية، وخصوصاً أن الفريق في الموسم المقبل، سيخوض تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والقاري.

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