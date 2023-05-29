عبدالله الجنيبي: الشارقة استحق البطولة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ عبدالله ناصر الجنيبي الرئيس المؤقت لاتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين، فريق الشارقة بمناسبة تحقيقه كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، آخر بطولات الموسم الكروي، وقال إن الشارقة استحق اللقب بما قدمه من مستوى رائع أهله للفوز، وقال إن العين قدم مستوى جيداً ويستحق التحية بوصوله للمباراة النهائية وتقديمه مستوى زاد من روعة المباراة وإن لم يحالفه التوفيق في نهاية المشوار.

وأكد الجنيبي أن جميع الفرق والعاملين في منظومة الرابطة استحقوا التحية على الشكل الذي انتهى عليه الموسم الكروي، كما أشاد بالشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم مصرف أبوظبي الإسلامي وأدنوك وطيران الإمارات والفنادق والشركات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة أثمرت عملاً جيداً في الموسم.

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