علي المدفع: الشارقة تخصص في كؤوس الموسم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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قرر نادي الشارقة استمرار الاحتفالات بفوزه بالكأس الرابع هذا الموسم لمدة 3 أيام «72 ساعة» احتفالاً بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يحققه النادي للمرة الأولى في عصر الاحتراف، ووجه النادي الدعوة لجمهوره للمشاركة في الاحتفالات بمقر النادي التي تستمر حتى غدٍ، وتم إعداد منصة خاصة للتصوير مع الكأس، وهو تقليد درج عليه النادي هذا الموسم بعد الفوز بجميع البطولات.

الجماهير احتفلت مع الشارقة بالإنجاز | تصوير: سيف الكعبي

وقابل جمهور الشارقة هذا التوجه بكثير من الإعجاب وعبر عدد من المشجعين الذين رابطوا في دار النادي حتى وقت مبكر من فجر أمس بعد استقبالهم حافلة الفريق من أبوظبي، عن سعادتهم الكبيرة بما حققه الفريق وأكدوا أن فريق الشارقة يكتب التاريخ دائماً، وأن البطولات الأربع حدث غير مسبوق.

خير تعويض

وأكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أن الشارقة تخصص في الفوز بالكؤوس في الموسم الحالي ، وحصد كأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ، بالإضافة لحصده الكأس الغالية عن الموسم الماضي، وجاء التتويج بكل هذه الألقاب ترجمة للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودوره الكبير في الاهتمام بالرياضة، ونتوجه بالشكر والتهنئة إلى سموه، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وقال: خضنا مباراة أمام فريق كبير وهو العين، وكان التوفيق حليفنا، بعد مباراة كبيرة من الفريقين.

وأشار المدفع إلى أن فريق الشارقة لم يوفق في المنافسة على مسابقة الدوري، رغم تركيزه من البداية بالمنافسة على كل البطولات، مشيراً إلى أن الإصابات وبعض الأمور الفنية حالت دون ذلك، وكان التركيز على بطولات الكؤوس التي نجح الفريق في تحقيقها هذا الموسم بالتخصص.

وأضاف: سعداء كثيراً هذا الموسم بما تحقق في جميع الألعاب بالنادي وجاء الختام مسكاً على صعيد كرة القدم، وأكيد هناك بعض الملاحظات والأمور الفنية التي سترفع فيها شركة كرة القدم تقريرها سواء بالنسبة للأمور الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، ونتمنى استمرار الاستقرار وتواجد جميع العناصر التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات. وأكد المدفع أن فريقه حقق حصيلة جيدة بفوزه بـ 4 بطولات رغم الظروف التي واجهت الفريق فيما يخص الإصابات، مشيراً إلى أن التحدي سيكون أكبر الموسم المقبل.

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