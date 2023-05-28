كلباء يعيد لاعبه الدرمكي قادماً من الظفرة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أعلن نادي اتحاد كلباء استعادة لاعب الارتكاز السابق خالد الدرمكي «31 عاماً» قادماً من نادي الظفرة الهابط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى مع نهاية الموسم الكروي الأخير.

ويعتبر الدرمكي أولى صفقات النمور الصيفية، بعد أن جدد النادي عقود أربعة لاعبين هم الحارس جمال عبد الله، وعمر الخديم، وحمد المنصوري فضلاً عن تجديد عقد الحارس الأساسي عيسى الهوتي قبيل نهاية مسابقة الدوري بنحو شهر وذلك عقب تلقي اللاعب الهوتي لعدة عروض من أندية دوري المحترفين.

وشهد توقيع العقد مع اللاعب خالد الدرمكي، أحمد محمد الزعابي نائب رئيس شركة كرة القدم مشرف الفريق الأول، والذي رحب بعودة الدرمكي من جديد لصفوف «النمور»، لافتاً إلى أن تعاقدات كلباء ستكون نوعية وحسب حاجة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي الذي تم تجديد التعاقد معه لموسم ثانِ على التوالي.

بدوره، عبر خالد الدرمكي عن سعادته بالعودة من جديد لبيته الأول، مشيراً إلى أنه استفاد كثيراً من فترته السابقة مع فريق الظفرة ويأمل في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير النمور خلال الموسم الكروي المقبل منوهاً إلى أنه سيكون رهن إشارة الجهاز الفني لفريق النمور.

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