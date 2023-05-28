الوصل يجدد لبوبليتي موسماً آخر

المصدر: دبي-علي شدهان

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جدد الوصل، التعاقد مع الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي، لاعب وسط فريق النادي الأول لكرة القدم، موسما آخر 2023-2024، بعدما أثبت جدارته مع الفهود في موسمه الأول 2022-2023.

وتعاقد الوصل مع بوبليتي في أواخر يوليو 2022 في صفقة انتقال حر، قادما من إنديبندينتي الأرجنتيني.

وفي موسمه الأول مع الوصل، لعب بوبليتي 23 مباراة، وبواقع 1885 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة.

وبعد تجديد التعاقد، أبدى بوبليتي، فرحته باستمرار العلاقة مع الوصل للموسم الثاني، مشيدا بإدارة الوصل، وجماهير النادي في تقديم الدعم والمؤازرة له طوال الموسم الماضي، لافتا إلى أن لديه الدافع القوي لمواصلة مشوار العطاء في موسم 2023-2024.

وبتجديد التعاقد مع بوبليتي، يكون الوصل قد أنجز الصفقة الثالثة في ملف الأجانب، بعد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز حتى العام 2026، وتجديد التعاقد مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني حتى 2025، مع العمل بهدوء على إتمام بقية الصفقات خلال الأيام القليلة القادمة، سواء تلك المتعلقة بإكمال ملف الخماسي الأجنبي، أو المدرب البديل للأرجنتيني خوان بيتزي.

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