عادل النقبي يدير مباراة الكويت ونواذيبو

المصدر: (دبي - البيان)

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي عادل النقبي، لإدارة مباراة الكويت ونواذيبو الموريتاني، المقررة 8 يونيو المقبل، ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية، ويضم الطاقم جمعة المخيني، وياسر سبيل مساعدين، وسلطان محمد صالح، حكماً رابعاً، فيما تم تكليف خالد الدوخي مقيماً لطاقم تحكيم مباراة النهضة العُماني وأهلي طرابلس الليبي، التي تقام غداً.

والمشاركة هي الثانية لحكمنا الدولي عادل النقبي في إدارة مباريات البطولة، حيث كُلف في شهر أبريل الماضي بإدارة مباراة السيب العُماني والمحرق البحريني، بينما شارك حكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح حكماً رابعاً في مباراة المريخ السوداني وتشرين السوري في الشهر نفسه.

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