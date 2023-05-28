الشارقة.. علامة كاملة في النهائيات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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ارتبط مسار الشارقة مع إحراز الألقاب هذا الموسم بظاهرة غريبة تمثلت في تعويض خسائر الدوري قبل كل بطولة كأس يحققها.

وقابل جمهور الشارقة الإنجاز الرابع الذي حققه الفريق أمس بفرحة كبيرة، لا سيما والفريق يحصد العلامة الكاملة في جميع النهائيات التي خاضها، وتغنى جمهور الشارقة بفريقه كثيراً وجهازه الفني بقيادة المدرب كوزمين، وعبرت جماهير الفريق عن هذه الفرحة خلال مساندته القوية للفريق في استاد آل نهيان، وفي زحفه نحو النادي بعد المباراة للاحتفال بالكأس الرابعة.

وتكرر المشهد ذاته هذا الموسم في 4 مناسبات كان فيها الشارقة يتعثر ثم يذهب لتحقيق أحد الألقاب، في المرة الأولى كانت في 21 أكتوبر العام الماضي عندما واجه الوحدة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للنسخة 45 وفاز الشارقة بهدف الكاسير، وهي ذات النتيجة التي حسم بها مواجهته مع العين في نهائي كأس السوبر 2023 في نسخته الـ 15، بالهدف الذي سجله بالخطأ لابا كودجو.

الحدث المتشابه، تجسد في دخول الشارقة للمباراة النهائية في البطولتين، وهو خاسر آخر مباراة، وحرمان محترفه البوسني المعروف بيانيتش من المشاركة بسبب الإصابة، ففي نهائي الكأس، خسر الشارقة من الوصل بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين مع تعرض بيانيتش للإصابة التي غيبته عن مواجهة الوحدة بعد 5 أيام.

وتكرر ذات المشهد قبل مواجهته العين بـ 7 أيام في نهائي السوبر عندما تعرض الشارقة للخسارة بهدف دون رد أيضاً من خورفكان وتعرض أيضاً محترفه بيانيتش للإصابة، ورغم «سلبية الموقف» في الخسارة وإصابة بيانيتش، إلا أن الشارقة استطاع تجاوز الصعوبات المعنوية والفنية في المرتين وحصد لقبين خلال 4 أشهر فقط.

فأل الخير

وفي المرة الثالثة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للنسخة 46 أمام العين نفسه خسر الشارقة مرتين على التوالي في الدوري من العين ثم اتحاد كلباء وجاء ليعوض خسائر الدوري بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفي آخر مباراتين بالدوري قبل خوض المراحل النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أخفق الشارقة في تحقيق الفوز في أي منهما.

حيث تعادل مع دبا 1-1 وخسر من النصر 0-1، لتصبح النتائج السلبية قبل كل نهائي كأس فأل الخير للشرقاوية في تحقيق الإنجازات الأربعة هذا الموسم.

كما قابلت إدارة نادي الشارقة فرحة جمهور النادي، بكثير من الرضا والإعجاب، واعتبرت الإنجازات الأربعة أفضل هدية للجمهور بعد المساندة الكبيرة التي أظهرها خلف الفريق في جميع مبارياته هذا الموسم داخل وخارج ملعب النادي، ويرتب النادي لتنظيم احتفال خاص بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على نسق الاحتفالات السابقة.

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