كوزمين.. عاشق الكؤوس

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يبدو أن الروماني كوزمين أولاريو كان موفقاً في حساباته هذا الموسم بتركيزه على بطولات الكؤوس عوضاً عن بطولة الدوري، ليس فقط لأن الشارقة أحرز كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة في نسختها الـ 15، ولكن لكونها الكأس الرابعة، التي تدخل خزائن الشارقة تحت قيادته، خلال 7 أشهر فقط.

وهو رقم قياسي، وجديد في مسيرة الشارقة وكوزمين معاً، زيادة على أن الشارقة تحت قيادة كوزمين سجل رقماً آخر، وهو الفوز على العين في 3 نهائيات على التوالي، ابتداء من كأس السوبر في فبراير الماضي، مروراً بكأس رئيس الدولة في نسخته الـ 46 أبريل الماضي.

وأثبت كوزمين قدرته على كتابة تاريخ مميز مرصع بالإنجازات مع أي فريق يعمل معه في الإمارات، ففي محطته الثالثة مع الشارقة نجح المدرب الشهير صاحب الـ 54 عاماً في وضع بصمته في البطولة، التي تمنعت عليه خلال 6 سنوات، عندما كان مدرباً للعين ثم شباب الأهلي.

حيث استطاع مع الشارقة أن يحقق كأس رئيس الدولة مرتين على التوالي، خلال فترة وجيزة لم تتعدَ العام ونصف العام، وبالنظر لمشوار الشارقة في البطولة فقد لعب 7 مواجهات، فاز في 4 مباريات، وخسر في مباراة واحدة، وتعادل في 2، وبتحقيق الشارقة للقبه الأول في البطولة يكون كوزمين حقق 4 كؤوس، معوضاً خسارته للدوري هذا الموسم.

ولكأس مصرف أبوظبي الإسلامي طعم خاص لدى الشرقاوية لكونها اللقب الغائب عن النادي، بعد أن خسر الشارقة أول نهائي له في المسابقة أمام النصر، ويحمل المدير الفني كوزمين أولاريو في سجله الذهبي لقباً ثالثاً، بعد أن حقق اللقب مرتين من قبل، حققها خلال مشواره مع شباب الأهلي في موسم 2013 - 2014 و2016 - 2017.

15 لقباً

نجح كوزمين في أن يضع بصمته القوية في الملاعب الإماراتية، من خلال تحقيقه لـ 14 لقباً مختلفاً هي: 4 بطولات للدوري مع العين وشباب الأهلي، و4 ألقاب سوبر واحد مع العين، وثلاثية مع شباب الأهلي، وأيضاً كأس الخليج العربي مرتين، وكأس الصداقة الإماراتية المغربية، و3 ألقاب مع الشارقة.

وحقق كوزمين مع العين لقب الدوري مرتين في موسمين متتاليين 2011 - 2012 و2012 - 2013، وتوج كذلك مع العين بلقب السوبر 2012، وعندما انتقل كوزمين من العين إلى شباب الأهلي استطاع أن يفوز بلقب الدوري مرتين موسمي 2013 - 2014 و2015 - 2016، وكأس السوبر 3 مرات أعوام 2013 و2014 و2016.

وكأس الخليج العربي مرتين 2013 - 2014 و2016 - 2017، ووصيف دوري أبطال آسيا 2015، كما توج بكأس الصداقة الإماراتية المغربية 2016، وفي محطته الثالثة مع الشارقة توج بكأس رئيس الدولة مرتين على التوالي في 2022 و2023، وكأس السوبر في 2023، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2023.

بداية قوية

وبدأ كوزمين مشواره مع الشارقة منتصف الموسم الماضي، وتحديداً في نوفمبر 2021 بعقد يمتد إلى موسمين خلفاً للمدرب الوطني عبد العزيز العنبري، والإسباني خوان كارلوس، الذي تولى المهمة مؤقتاً.

وأحدث كوزمين نقلة واضحة وقفزة كبيرة في فريق الشارقة في أول مواسمه معه بدوري أدنوك للمحترفين، ليس فقط على صعيد المستوى الفني، بل على النتائج التي عكستها لغة الأرقام، وجعلت الفريق يتقدم في الترتيب العام من المركز الثامن إلى وصافة الجدول بنهاية المسابقة.

القفزة التي حدثت في عهد كوزمين مع الشارقة تجسدت في أن الفريق خسر 14 نقطة في 9 مباريات فقط قبل توليه للمهمة، بينما انحصرت الخسارة في 7 نقاط فقط مع كوزمين، خلال 16 مباراة في الدوري، وزاد على ذلك أن الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز على بطل الدوري العين هو الشارقة تحت قيادة كوزمين في الجولة 13.

تعويض الدوري

وفي ثاني مواسمه مع الشارقة كانت التوقعات تشير إلى تركيز كوزمين على الدوري، وعودة الشارقة لمنصات التتويج فيه، ولكن مع بداية نزيف النقاط اتجه تركيز كوزمين بشكل واضح على بطولات الكؤوس، خصوصاً بعد أن حدث إخفاق واضح من ناحية النتائج في دوري أدنوك مقارنة، بما حققه في الموسم الأول.

حيث تراجع الشارقة للمركز السابع في الجدول برصيد 43 نقطة، ولكن بالنظر لما حققه الفريق نجد أن التركيز على 4 نهائيات خلال مشوار الدوري هذا الموسم ونجاح الشارقة في الظفر بجميع ألقابها كان سبباً في ضياع العديد من النقاط في الدوري، وهي تبرهن على أن كوزمين كان يرى أفضلية التركيز على الكأس مع تضاؤل آمال فريقه في المنافسة على الدوري.

وينطبق الشيء نفسه قبل كل نهائي كان يخوضه الشارقة هذا الموسم ابتداء بنهائي الكأس في أكتوبر من العام الماضي، مروراً بنهائي السوبر في فبراير هذا العام.

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