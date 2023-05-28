لاعبو الشارقة : فرحتنا كبيرة بالبطولة الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أهدى فريق الشارقة الفوز بالكأس الرابعة هذا الموسم إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتغنى لاعبو الفريق بالإنجاز الكبير وسط فرحة جماهيرهم الغفيرة. ووصف شاهين عبدالرحمن، قائد الشارقة وقلب دفاعه، الفرحة الكبيرة بتتويج فريقه بـ«المستحقة»، وأن الفريق كان على قدر التحدي.

وقال: نهدي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأكد شاهين عبدالرحمن أن الشارقة تحدى الكثير من الظروف وتوج جهوده بإنجاز جديد، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق كانوا على قلب رجل واحد، وصولاً لتحقيق الهدف، وهو حسم اللقب وإدخال الفرحة على جماهير الشارقة.

وقال: بعد خسارة المنافسة على درع الدوري، لم يكن أمامنا أي وقت للتفكير في الضغوط، نظراً لدخولنا في أجواء نهائيات الكؤوس، كان تفكيرنا كله التعويض، وتركنا كل شيء خلفنا. وتابع: «نشكر إدارة النادي التي كانت الداعم لنا، فضلاً عن الدعم الجماهيري الكبير من جمهورنا الوفي».

فرحة

وعبر ماجد راشد، لاعب وسط الشارقة، عن سعادته الكبيرة بالفوز باللقب الغالي، وقال: فرحتنا أكبر من أي وصف، وزادت كثيراً باستمتاع الجمهور وأجواء النهائي التي تعبر عن عظمة المناسبة، وقال: «الفريقان قدما مباراة تليق بالحدث».

مؤكداً أن جميع لاعبي الشارقة كانوا أبطالاً وقدموا مستوى مميزاً، والمباراة كانت صعبة على الفريقين، وأكد أن الفوز بالكأس الرابعة هذا الموسم أمنية كل لاعب وكل فريق، والحمد لله كان اللقب من نصيب الشارقة.

وأهدى خالد باوزير، لاعب الشارقة، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجميع الشرقاوية، إدارة وجماهير ولاعبين، وقال: «اللقب الذي حصل عليه الفريق كان مستحقاً، وثمرة جهود كبيرة بذلها الجميع، وخاصة اللاعبين داخل الملعب في مواجهة فريق قوي ومتميز»، وأضاف: «نعمل بقوة من أجل إسعاد جماهير الشارقة دائماً».

تتويج

وعبر البوسني ميراليم بيانتش، لاعب الشارقة، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بعد فوزه على العين للمرة الثالثة في النهائيات، وأكد أنهم ظلوا يعملون بجد وتركيز من أجل هذه اللحظات بعد أن واجهوا فرقاً قوية في مختلف مراحل المسابقة، وقال: جميع اللاعبين كانوا أبطالاً في الملعب بعد أن قدموا عملاً كبيراً ونجحوا في النهاية في التتويج باللقب، والذي يعني لي ولجميع اللاعبين والجمهور الكثير.

كما أكد الإسباني باكو الكاسير، مهاجم الشارقة، أنه عاش يوماً جميلاً في حياته بفوز الشارقة الغالي باللقب، خاصة وأنه اللقب الرابع له خلال فترة وجيزة، وقال: المباراة جاءت صعبة .

كما هو متوقع لها، ورغم ذلك قدم الفريقان مستوى جيداً. وقدم الكاسير الشكر لجمهور الفريقين، الذي أسهم في الأجواء الرائعة في استاد آل نهيان. وقال الكاسير إن الشارقة استحق الفوز بما قدمه، وأكد أن الفوز جاء بفضل عزيمة وإصرار جميع زملائه، ليكون اللقب أفضل هدية لجمهور النادي الوفي

هدية

وأوضح مدافع الشارقة عبدالله غانم أن الكأس الغالية أقل هدية يقدمها اللاعبون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما يجده الفريق من دعم واهتمام، وقال إن الكؤوس التي أحرزها الشارقة هذا الموسم خير تعويض للقب الدوري؛ لأن الفوز فيها يعوض كل شيء، خاصة وأن الشارقة احتفظ بكأس رئيس الدولة.

وفاز بالسوبر، ثم اختتمها بالفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وأشار غانم إلى أن تحقيق هذا الجيل كل هذه الإنجازات فخر كبير لكل لاعب، ويزيد من طموحات جميع اللاعبين لتحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة. وقدم غانم الشكر إلى زملائه والجهاز الفني وإدارة النادي وشركة كرة القدم، مؤكداً أن الشارقة يحصد ثمار الجهد المبذول من أسرة النادي جميعها.

لقب

وقال الحسن صالح، لاعب الشارقة: حققنا الأهم بالفوز بالكأس الأخيرة في الموسم. وأكد أن الشارقة فريق بطولات ويستحق جمهوره أن يراه دائماً في منصة التتويج. وأضاف مدافع فريق الشارقة: سعداء باللقب، وفرحتنا أكبر بإسعاد جمهورنا، وأعد الجمهور بمستوى أفضل وأقوى للشارقة.

كما أكد عثمان كمارا سعادته أن يكون عضواً في الفريق الذي يحقق كل هذه الألقاب في موسم واحد، وهو إنجاز يفاخر به مع زملائه اللاعبين، ويهديه إلى الجمهور الوفي، الذي كان اللاعب رقم 1.

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