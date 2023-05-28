الكأس الرابعة .. إنجاز جديد للشارقة في موسم البطولات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الشارقة إنجازاً جديداً في تاريخه بحصوله على الكأس الرابعة في موسم واحد؛ بفوزه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وعاش نادي الشارقة ليلة استثنائية امتدت إلى ساعات الفجر الأولى يوم الأحد، وفرحة طاغية عمّت أرجاء إمارة الشارقة التي استقبلت موكب الفرح الشرقاوي القادم من أبوظبي في مشهد زاد من سعادة الجمهور الشرقاوي الذي تحرك بعد التتويج إلى استاد الشارقة للاحتفال وانتظار قدوم الأبطال.

وبدأت الفرحة في استاد آل نهيان وامتدت إلى الشارقة ووسط أنصار النادي في مختلف مدن الدولة وتواصلت حتى ساعات الفجر، وامتدت مسيرة الأفراح على طول الطريق من أبوظبي إلى الشارقة وكانت ليلة استثنائية عاشها فريق الشارقة وجماهيره، احتفالاً باللقب الأول في البطولة.

لوحة السعادة

ورسم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالشارقة، لوحة السعادة على بساط الأبطال، فور عودتهم بالكأس من أبوظبي وكان استقبال الأحلام، وتحية من أوفى جمهور، في مشهد اختلطت به دموع الفرح بين الصغار والكبار، معبرين عن فرحتهم باكتمال وصول الكأس إلى قلعة الشارقة.

وأسعد الشارقة، جماهيره ومحبيه وعشاقه في كل مكان، بعدما توج بها على حساب فريق العين، ليكرر ما حققه هذا الموسم أمام العين في كأس رئيس الدولة وفي كأس السوبر وأمام الوحدة في كأس رئيس الدولة بداية الموسم الحالي.

وبدأ الشارقة مشواره في البطولة بالفوز خارج ملعبه على بني ياس 3-0 وتأهل للدور ربع النهائي رغم خسارته 2-3 في مباراة الرد، وفي ربع النهائي نجح في التأهل بالفوز على خورفكان في الشارقة بهدف ثم التعادل خارج ملعبه 1-1، وفي نصف النهائي واجه الشارقة منافساً قوياً هو الجزيرة ونجح في الفوز عليه في استاد محمد بن زايد بهدف من دون رد وتأهل بعد التعادل في مباراة الرد بالشارقة 2-2، وفاز على العين في المباراة النهائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز