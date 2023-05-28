جمال الحساني يحاضر في «آسيوية المدربين»

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتم المحاضر الوطني جمال الحساني المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، مشاركته في إدارة الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية للمدربين، التي نظمها الاتحاد القطري، تحت إشراف الاتحاد القاري للعبة.

وكان جمال الحساني شارك، أخيراً، محاضراً رئيساً في الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية للمدربين، التي نظمها اتحاد الإمارات على خمس مراحل، واختتمت 12 الجاري، بمشاركة 22 مدرباً، أعقبها مشاركته في مؤتمر الاتحاد الآسيوي الرابع لتثقيف المدربين.

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