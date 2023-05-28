العبدولي يجدد عقده مع «النواخذة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حسم المدرب الوطني حسن العبدولي، المدير الفني لفريق دبا الفجيرة، أمره، وأعلن تجديد عقده مع النواخذة للموسم الثاني على التوالي 2023 - 2024، ليقطع الطريق أمام بعض الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه.

وذلك في أعقاب النتائج اللافتة للمدرب العبدولي مع فريقه دبا الفجيرة، بعد أن كان قريباً جداً من تثبيت أقدام الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، لولا التعادل «المرير» أمام الظفرة في الجولة الختامية من المسابقة، التي أعادت دبا من جديد إلى دوري الهواة، بعد موسم يتيم قضاه الفريق مع الكبار.

وقاد المدرب العبدولي، الذي تعاقدت معه شركة كرة القدم بالنادي الدباوي، في أواخر يناير الماضي، الفريق في 14 مباراة، خسر في 6، وفاز في أربع، وتعادل في مثلها، جامعاً 16 نقطة بعد أن كان قابعاً في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

عقود

وفي منحى آخر جددت إدارة نادي دبا الفجيرة عقود عدد من اللاعبين لمنع أطماع الأندية الأخرى التي كانت تخطط لضمهم، حيث جدد كل من محمد سالم الرويحي، حارس الفريق، عقده إلى عام 2025، وأيضاً اللاعب الشاب أحمد نبيل الخديم، الذي سيرتدي شعار الفريق حتى 2026.

وعلى صعيد المحترفين الأجانب تم تجديد عقد البرازيلي ألفارو أوليفيرا حتى 2026، وفي الطريق عدد آخر من اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء مع النواخذة.

استقرار وعودة

بدوره رحّب عبدالله أحمد الظنحاني، المدير التنفيذي لنادي دبا، بتجديد عقد المدرب حسن العبدولي، مشيراً إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني تهدف إلى تحقيق كامل الاستقرار على صعيد الأجهزة الفنية، وكذلك على مستوى اللاعبين؛ ولذلك قمنا بتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، سواء كانوا مواطنين أو محترفين أجانب.

وأشار الظنحاني إلى أن دبا يسعى إلى العودة السريعة إلى دوري الكبار، وسيعمل من أجل ذلك لإسعاد قاعدته العريضة التي آزرت الفريق خلال موسم دوري المحترفين، لكن البقاء لم يكتب للنواخذة، وعليهم المحاولة من جديد.

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