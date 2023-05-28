الدوري الإماراتي.. الأكثر استقراراً عربياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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على الرغم من التغييرات العديدة للأجهزة الفنية لأندية دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنتهي، فإن الدوري الإماراتي الأكثر استقراراً بين 6 دوريات عربية كبرى في نسخة 2022 - 2023، حسب المرصد العالمي لأرقام وإحصاءات كرة القدم، مع استمرار 9 مدربين مع أنديتهم منذ بداية الدوري حتى نهايته هذا الموسم، وهم:

البرتغالي ليوناردو جارديم مع شباب الأهلي، والأوكراني سيرجي ريبيروف مع العين، والروماني دانييل إيسيالا مع بني ياس، والروماني أولاريو كوزمين مع الشارقة، والصربي غوران توفاريتش مع عجمان، والهولندي مارسيل كايزر مع الجزيرة، والأرجنتيني خوان بيتزي مع الوصل، والإيراني فرهاد مجيدي مع اتحاد كلباء، والمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري مع خورفكان.

الترتيب السابع

احتل دوري أدنوك للمحترفين في نسخته المنتهية المركز السابع الأخير بعد الدوريات في تونس، والجزائر، ومصر، والمغرب، والسعودية، وقطر، بنسبة تغييرات 35.7 % مع قيام 5 من 14 نادياً بتغيير مدربيها، لكنه تصدر القائمة العربية كأسرع مسابقة شهدت أول واقعة تغيير للمدربين، وذلك بعد 26.9 % فقط من مباريات الموسم.

وذلك عندما قام الوحدة بإقالة مدربه البرتغالي كارلوس كارفالهال في 3 أكتوبر 2022، وكان ذلك بعد 4 جولات فقط من عمر الدوري، مع العلم أن الوحدة أحد الأندية الخمسة التي أجرت تغييرات على مدربيها، إذ تولى الإسباني مانويل خيمينيز قيادة الفريق خلفاً لكارفالهال، لكنه أقيل في 12 مارس 2023، وتولى تدريب «العنابي» الهولندي آرنو بويتنويغ، الذي أنهى الدوري في المركز الثالث.

ومن الأندية الأخرى التي شهدت تغييرات مدربيها، النصر الذي أقال مدربه الألماني ثورستن فينك في 5 نوفمبر 2022، وتم تعيين الكرواتي غوران توميتش، الذي أنهى الدوري مع الفريق في المركز التاسع، والبطائح أقال مدربه البرازيلي كايو زاناردي في 4 نوفمبر 2022.

وكلف المغربي سعيد شخيت بقيادة الفريق، ثم تولى تدريب البطائح المدرب الوطني معتز عبدالله، في آخر 3 مباريات بالدوري، ونجح في إبقاء الفريق في دوري المحترفين.

تغييرات

في حين لم تفلح تغييرات الظفرة ودبا الفجيرة في بقاء الفريقين بدوري المحترفين، إذ قام الظفرة بإقالة مدربه الصربي نيبوشا فيشنفيتش في الأول من نوفمبر 2023، وأعاد مدربه الصربي السابق ألكسندر فيلسوفيتش، الذي اعتذر عن الاستمرار مع الفريق، لتتم إعادة المغربي بدر الدين الإدريسي لتدريب الظفرة في الأول من مارس 2023.

بينما قام دبا الفجيرة بإقالة مدربه الصربي زوران بوبوفيتش في 7 أكتوبر 2022، وتولى الفرنسي عيسى غريغوري التدريب حتى أقيل في 27 ديسمبر 2022، ليتولى تدريب الفريق المدرب الوطني حسن العبدولي حتى نهاية الموسم.

القائمة العربية

تتصدر أندية الدوري التونسي القائمة العربية للأكثر تغييراً للمدربين، بقيام 16 من 16 نادياً بالتغيير وبنسبة 100 %، وأول تغيير بعد 43.1 % من مباريات الدوري، تلتها أندية الدوري الجزائري بقيام 13 من 16 نادياً بالتغيير وبنسبة 81.3 %، وتمت أول حالة تغيير بعد 37 % من مباريات الدوري، ثم أندية الدوري المصري، بعدما قام 14 من 18 نادياً بالتغيير بنسبة 77.8 %.

وجرى أول تغيير بعد انقضاء 39 % من مباريات المسابقة، وأندية الدوري المغربي شهدت تغيير 10 من 16 نادياً لمدربيها بنسبة 62.5 %، وأول تغيير جرى بعد 43.6 % من المباريات، وأندية الدوري السعودي بتغيير 9 من 16 نادياً لمدربيها بنسبة 56.3 %، وأول تغيير جرى بعد 56.4 % من المباريات، وأندية الدوري القطري شهدت تغيير 5 من 12 نادياً لمدربيها بنسبة 41.7 %.

وأول تغيير جرى بعد 52.9 % من مباريات المسابقة. وأوضح الموقع العالمي لرصد الأرقام وإحصاءات كرة القدم أن الدراسة أجريت على 850 نادياً في العديد من المسابقات العالمية، وتم خلالها تغيير 487 مدرباً خلال موسم 2022 - 2023، أي بنسبة 57.3 %، وأنه تم قياس أكبر النسب المئوية في دوريات البوسنة ومقدونيا الشمالية وصربيا.

بينما كان الطرف الآخر الأكثر استقراراً متمثلاً بالدوري الهندي، الذي شهد استبدال مدرب واحد فقط في 11 نادياً، ومالطا 3 مدربين في 14 نادياً، وأستراليا 3 مدربين في 12 نادياً، وتراوحت النسبة في الدوريات الخمسة الكبار من 55 % في الدوري الإنجليزي الممتاز بتغيير 11 من 20 نادياً إلى 35 % فقط في الدوري الإيطالي بتغيير 7 من 20 نادياً لمدربيها.

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