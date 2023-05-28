استقالة خليفة سعيد من إدارة نادي شباب الأهلي

المصدر: دبي __ البيان

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أكد خليفة سعيد عضو مجلس إدارة نادي شباب الاهلي على أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أدنوك للمحترفين يدفع نحو الانتقال إلى مرحلة جديدة في النادي، يقودها مجلس إدارة وفريق عمل جديدان يعززان من طموحات النادي ومكتسبات المرحلة القادمة، مما يدعو إلى استقالته من إدارة النادي.

وأشاد بالدور الفعّال والجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس دبي الرياضي في الإشراف على المؤسسات الرياضية ودعمه المستمر للأندية، وأكد أن مجلس دبي الرياضي لن يتوانى في رفد شباب الأهلي بالقيادات الرياضية عالية الكفاءة التي ستبدأ مع النادي مرحلة جديدة، ولتكمل مسيرة الإنجازات.

وتوجه خليفة سعيد إلى مجلس الإدارة وجميع منتسبي النادي بالشكر على جهودهم متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

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