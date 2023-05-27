ريبيروف يعلن رحيله رسمياً عن العين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين رحيله عن "الزعيم" عقب نهاية عقده مع الفريق بنهاية موسم 2022-2023.

وقال في أعقاب خسارة العين أمام الشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: "خضت المباراة الأخيرة بالنسبة لي مع فريق العين، أود توجيه الشكر للإدارة واللاعبين والجماهير، وكنت أتمنى أن أنهي مسيرتي مع هذا النادي الكبير ببطولة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف:" حاولنا تحقيق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ولكننا لم نوفق بسبب غياب المهاجمين ما أدى إلى عدم تسجيل الأهداف".

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