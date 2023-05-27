الشارقة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – سيف الكعبي

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توج الشارقة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما حول تأخره بهدف أمام العين إلى فوز 2-1، في النهائي الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وأحرز الشارقة لقب كأس رابطة المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، محققاً الانتصار بـ "التخصص" في النهائي الثالث الذي يخوضه أمام العين في موسم 2022-2023 بعدما كان قد فاز ببطولتي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر على حساب "الزعيم".

واحتفلت جماهير "الملك" بلقب البطولة والكأس الثالثة للفريق في ختام الموسم، وسط سعادة غامرة بالإنجاز الذي حققه الفريق.

سجل ثنائية الشارقة لوان بيريرا (45+3)، وكايو لوكاس من ركلة جزاء (45+10)، فيما سجل هدف العين كوامي أتوني (30).

كان الشارقة المبادر بالهجوم في بداية اللقاء، إذ جاءت أولى الفرص المحققة في المباراة لمصلحة "الملك" في الدقيقة 17 بعدما مرر البوسني ميراليم بيانيتش كرة بينية إلى لوان بيريرا في مواجهة مرمى خالد عيسى ولكنه سددها برعونة بجوار القائم، لتضيع على الشارقة فرصة إحراز هدف التقدم.

وسجل كايو لوكاس هدفاً للشارقة في الدقيقة 19 ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ثم تسديدة من عثمان كمارا أمسكها حارس العين بثبات.

ووضح تأثر خط هجوم العين بغياب نجم وهداف الفريق التوغولي لابا كودجو الذي حرمته الإصابة من المشاركة في المباراة.

وعلى عكس مجريات الشوط الأول نجح العين في التقدم بالهدف الأول عن طريق المدافع كوامي اتوني في الدقيقة 30 بعدما لعب المغربي المهدي مبارك برأسه داخل المنطقة حولها كوامي بتسديدة قوية في شباك الحارس عادل الحوسني.

ونجح لاعبو الشارقة في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول وتحديداً في الوقت المحتسب بدل من الضائع، إذ تمكن لوان بيريرا من إدراك التعادل للشارقة بعدما حول عرضية ماركوس ميلوني برأسية متقنة على يمين خالد عيسى في الدقيقة 45+3.

ولم تمض سوى 7 دقائق حتى استطاع كايو لوكاس إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة من المدافع رافائيل أنطونيو لماركوس ميلوني داخل المنطقة في الدقيقة 45+10، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني حاول العين العودة في النتيجة إلا أن الفريق افتقد للحلول الهجومية ولم يشكل تهديد حقيقي على مرمى الشارقة الذي لعب بتنظيم دفاعي جيد، واعتمد على التحولات السريعة من الدفاع للهجوم، حيث شكلت هجمات الشارقة المرتدة خطورة واضحة على دفاع العين في أكثر من مناسبة.

وحرمت العارضة الشارقة من الهدف الثالث عندما توغل الظهير الأيسر الحسن صالح داخل المنطقة وتابع الكرة التي ارتدت من البديل دجانيني في الدقيقة 72.

وأجرى الأوكراني ريبيروف مدرب العين تبديلاً بالدفع بخالد البلوشي بدلاً من رافائيل أنطونيو الذي كان نقطة ضعف واضحة في دفاع "الزعيم"، أتبعه بإشراك أحمد برمان وفلاح وليد مكان المهدي مبارك وسعيد جمعة في محاولة لتنشيط خطي الوسط والهجوم.

وحاول المغربي سفيان رحيمي الاعتماد على التسديدات من خارج المنطقة، وسدد كرة في الدقيقة 81 ولكنها مرت بجوار القائم.

ودفع الجهاز الفني لفريق الشارقة بعدد من التبديلات للحفاظ على تفوق الفريق، وكاد كايو لوكاس أن ينهي الأمور تماماً في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء إلا أنه سدد في القائم.

وحول البديل خالد البلوشي عرضية بندر الأحبابي من جهة اليمين برأسية ولكنها خارج المرمى.

وأضاف الحكم 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع وسط غضب من جماهير العين بعد سقوط بعض لاعبي الشارقة على أرض الملعب مطالبة بعدم إضاعة الوقت.

وطالب لاعبو العين حكم اللقاء بالعودة لتقنية الفيديو للتحقق من وجود ركلة جزاء لمصلحة "الزعيم" إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ونجح لاعبو الشارقة في الحفاظ على الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الشارقة بهدفين مقابل هدف..

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