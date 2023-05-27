سعيد شخيت يقترب من أحد الأندية الجماهيرية

المصدر: دبي - البيان

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علم «البيان الرياضي»، أن المغربي سعيد شخيت المدير الفني الأسبق لفريق البطائح، اقترب من تدريب أحد الأندية الجماهيرية عقب انتهاء المفاوضات بينه وبين مجلس إدارة النادي المعني ولم يتبق إلا وضع الرتوش الصغيرة وتصل الأمور إلى نهايتها السعيدة بين الطرفين، ولم تستغرق المفاوضات وقتاً طويلاً في ظل قناعة كل منهما بخوض التجرية مع الطرف الآخر.

وأضاف المصدر أن الجهاز المعاون للمغربي سعيد شخيت سيتم اختياره بعناية في حال إتمام المفاوضات ليكون مناسباً للمهمة الجديدة، وتحقيق الهدف الذي سيسعى الجميع لإدراكه.

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